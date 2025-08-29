Costa Rica llega a Tokio con inteligencia artificial de vanguardia. Una aplicación costarricense de IA representará al país en la Conferencia Internacional sobre Calidad.

Por Revista Summa

Costa Rica será protagonista en la Conferencia Internacional sobre Calidad que se celebrará en Tokio, Japón, el próximo mes de septiembre, gracias a una innovadora aplicación desarrollada por expertos nacionales. Se trata de PXS AI, un sistema basado en inteligencia artificial creado por Ariel Ramos, fundador de Codinghaph y docente de Ingeniería en Sistemas de Computación de la Universidad Fidélitas, junto con Edwin Garro, ingeniero industrial y presidente de PXS Performance Excellence Solutions.

Ambos profesionales presentarán PXS AI, una aplicación diseñada sobre tres pilares fundamentales: el ciclo PDCA para la mejora continua, herramientas de creatividad orientadas a la resolución efectiva de problemas y los principios de Gestión de la Calidad Total (TQM), que garantizan sostenibilidad y excelencia a largo plazo. Esta iniciativa coloca a Costa Rica en el desarrollo tecnológico aplicado a la gestión de la calidad.

El proyecto es fruto de la unión de dos áreas de conocimiento. Por su parte, Ramos aportó su experiencia en software y seguridad informática, mientras que Garro contribuyó con su trayectoria en calidad, mejora continua y estadística. Esta sinergia dio lugar a una propuesta que fue formalizada en un paper científico y enviada a la organización de la conferencia, donde obtuvo la aprobación para ser expuesta ante líderes y expertos internacionales en el campo de la calidad.

El documento describe cómo PXS AI integra herramientas de creatividad en marcos como PDCA, DMAIC y DFSS, mostrando cómo la inteligencia artificial abre una nueva etapa para la innovación en calidad, al evitar las “soluciones de siempre” y favorecer propuestas más creativas y efectivas. El entrenamiento de la aplicación ha requerido meses de desarrollo y validación para garantizar que las respuestas se adapten de forma adecuada al contexto de las consultas.

Según sus creadores, la participación en Tokio no solo representa la oportunidad de mostrar el trabajo en un foro de primer nivel, sino también de impulsar la adopción de PXS AI en diversos mercados y abrir camino hacia colaboraciones internacionales en el ámbito de la calidad y la innovación tecnológica.

Sobre los ponentes