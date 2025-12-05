Un 62% de las empresas ya experimentan automatizaciones con IA agéntica

El informe de McKinsey sobre el estado de la IA en el 2025 revela que las organizaciones están experimentando y adoptando la inteligencia artificial, con un foco especial en soluciones con agentes.

Por Revista Summa

En el 2025 la Inteligencia Artificial agéntica siguió expandiéndose en las empresas, anticipando una nueva era de automatización y transformación de los procesos. Aunque la implementación en las organizaciones sigue siendo mayoritariamente experimental, este año se observa mayor interés por la IA agéntica, capaz de planificar y ejecutar tareas de manera autónoma con “agentes” que requieren poca intervención humana.

Han pasado ya tres años después de que la IA generativa llegó a las organizaciones y su progreso ha sido irregular. La mitad de las entidades pretende utilizar la IA para transformar sus negocios y rediseñar los flujos de trabajo y entre las que ya la están implementando innovaciones, la mayoría están aún en fase de experimentación o piloto con miras al escalamiento.

La encuesta de McKinsey & Company, realizada a cerca de 2.000 empresas de todos los sectores y tamaños en 105 países, encontró varios datos relevantes sobre el estado mundial de la IA en el 2025:

– El reto del escalamiento de la IA y la implementación de agentes: Un 88% de los encuestados afirmaron que utilizan la IA en al menos una función empresarial (en 2024 era un 78%) y solo un tercio han comenzado a escalar estos procesos. En cuanto a la experimentación con agentes, capaces de actuar planificando y ejecutando múltiples procesos en un flujo de trabajo. El 23% de los encuestados ya están escalando a un sistema de IA agéntica en una o dos funciones especialmente en áreas de TI y gestión del conocimiento.

– El impacto en los empleos y la búsqueda de una inteligencia híbrida. Los encuestados compartieron diferentes perspectivas sobre cómo la IA podría afectar el tamaño de la planilla de empleados en el 2026. En general se observa poco o ningún cambio en el número de empleados. Los líderes rara vez, ven la IA como una solución independiente y su reto es crear una “inteligencia híbrida” que genere interacción entre personas con experiencia y las soluciones de IA. Incluso algunos pocos reportaron que la IA les llevó a aumentar la planilla. Los ingenieros de software y los de datos son los más demandados.

Entre quienes esperan cambios en el número de empleados un 17% de los encuestados reporta disminuciones en la planilla en el último año y un 30% en el 2026, como resultado del uso de la IA. Esta tendencia es más común en organizaciones de gran tamaño.

– Cada vez es más común lidiar con los riesgos de la IA. Vienen aumentando las organizaciones encuestadas que están mitigando los riesgos asociados a IA como la privacidad, la reputación organizacional y el cumplimiento normativo. La inexactitud es uno de los riesgos que la mayoría de los encuestados afirman que sus organizaciones están intentando mitigar.

La mayoría de las empresas afirma que el uso de IA está mejorando la innovación, casi la mitad reporta mejoras en la satisfacción del cliente y en las ventajas competitivas, sin embargo, el mayor reto en cuanto a la implementación de la IA está en la escalabilidad, especialmente para las empresas de menor tamaño, a lo que se le suma la posibilidad de cerrar la brecha entre la implementación y los resultados e impactar significativamente las ganancias corporativas.