ULACIT ofrece cursos gratuitos para estudiantes de quinto y sexto año de colegio

Los estudiantes obtendrán dos títulos al final del curso. Uno emitido por ULACIT y otro por LinkedIn Learning.

Por Revista Summa

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT, brinda a los estudiantes que cursan el último año de secundaria la oportunidad de continuar actualizándose, aprendiendo y robusteciendo sus conocimientos con cursos gratuitos, mediante su programa Connect & Share. A través de este programa, ULACIT facilita el acceso a más de 15.000 cursos en línea, gracias a su convenio exclusivo en la región con LinkedIn Learning.

Los cursos ya están disponibles, los cuales, una vez concluidos, contarán con dos títulos uno emitido por ULACIT y otro por LinkedIn Learning . Algo muy importante de destacar es que los cursos están abiertos para todos los estudiantes, sean alumnos de colegios públicos, privados, técnicos, científicos e internacionales. El estudiante podrá escoger la variedad cursos gratuitos, dependiendo en su área de interés profesional. Los alumnos no tienen límite a la hora de inscribirse, pueden cursar las capacitaciones que deseen.

Para inscribirse en estos cursos virtuales del programa Connect & Share, los estudiantes lo pueden hacer por medio del link: bit.ly/linkedinULACIT. En este link tienen que completar un formulario.

Estas capacitaciones virtuales abarcan una variedad de temas y áreas entre ellos se encuentran: Exploración de intereses vocacionales, Herramientas para conseguir empleo, Cuarta Revolución Industrial, Desarrollo Web, Java, Office 365 y Excel Avanzado. Adicionalmente también se ofrecen los cursos de: Emprendimiento 101, Liderazgo tecnológico, Transformación digital 101, Habilidades esenciales para tu negocio, Habilidades para la resolución de problemas y Metodologías ágiles para la innovación.

“Como líderes en educación virtual en Costa Rica tenemos claro de que los colegiales están buscando mejorar y robustecer sus conocimientos para ponerlos en práctica a la mayor brevedad, y justo esto es lo que estamos facilitando con estos cursos certificados y gratuitos”, detalló Alejandra Quirós, rectora asociada de Relaciones Externas de ULACIT.

DE LA MANO CON JUNIOR ACHIEVEMENT COSTA RICA

Desde hace una década ULACIT apoya las gestiones de “La Compañía”, el programa estrella de Junior Achievement Costa Rica, donde más de 2.000 jóvenes (por año) promueven sus ideas de negocios, creando sus propias empresas junior.

Este año las dos instituciones se han unido para capacitar con cursos libres y gratuitos a los jóvenes que han participado anteriormente en el programa. Las capacitaciones van dirigidas a jóvenes con edades entre los 17 y los 19 años.

Igualmente los interesados se pueden inscribir en el mismo link : bit.ly/linkedinULACIT

“Esta es una oportunidad única en el país que le abre un abanico inmenso de opciones y herramientas muy útiles a los estudiantes que han venido participando de los programas de Junior Achievement Costa Rica en emprendimiento, educación financiera y preparación para el trabajo. Los perfila para destacar y orientarse vocacionalmente, al mismo tiempo que les empodera en sus estudios y en su futuro próximo”, señaló Randall Pacheco Vásquez, Director Ejecutivo de Junior Achievement Costa Rica.

Los jóvenes de Junior Achievement Costa Rica, además de la totalidad de los programas anteriores, pueden también cursar las siguientes capacitaciones disponibles en idioma inglés: Digital marketing, Creative thinking & innovation, Graphic design with Illustrator y Making the leap to entrepreneurship.

ULACIT CON SELLO DE PRESTIGIO

Por nueve años consecutivos (2011-2020), ULACIT ha sido catalogada como la mejor universidad privada de Centroamérica, según el QS Latin American University Rankings de Londres. Además, fue nombrada la universidad costarricense preferida por los empleadores, así como la universidad con la mayor proporción de su profesorado con grados doctorales.