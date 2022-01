ULACIT: Innovación y calidad como pilares educativos

ULACIT opera con gran éxito desde 1987, con una reconocida oferta de carreras muy completas, actualizadas y bilingües, y retomará la presencialidad en el 51% de los cursos de bachillerato y licenciatura este 2022.

Por Revista Summa

Su mayor acierto es responder con éxito a los requerimientos de formación profesional que demandan los tiempos. Aparte de contar con una robusta oferta académica, compuesta por 94 carreras (entre especializaciones técnicas, bachilleratos, licenciaturas y posgrados), ha tenido una visión única para ir actualizando sus planes de estudio, según las necesidades cambiantes del mercado, bajo un eje sólido de formación integral, incluyendo los estudios generales y la capacitación en emprendimiento y creación de empresas.

Así se ha ganado ser catalogada como la mejor universidad privada del país por el QS Latin America University Rankings y nombrada la preferida por los empleadores, por 11 años consecutivos. A la vez, se distingue por ofrecer un método de enseñanza novedoso, basado en proyectos, diseño de productos y argumentación de los puntos de vista. Esos proyectos en equipo –no los exámenes– son en el corazón de la formación y se asegura de que todos sus estudiantes dominen el inglés al graduarse.

Siempre a la vanguardia

ULACIT se caracteriza por innovar de forma constante. Como muestra, entre sus programas hay carreras únicas en el país, como la licenciatura en Ingeniería Biomédica, la especialización técnica en Publicidad Programática y los bachilleratos en Inteligencia de Negocios y Gestión de la Información y en Mercadeo y Medios Digitales.

También tiene una robusta Facultad de Ciencias Empresariales, con la totalidad de sus programas de bachillerato y licenciatura acreditados por SINAES, y para los interesados en una profesión en el campo de la salud, como Odontología o Psicología, ofrece modernas instalaciones para realizar laboratorios y práctica en la recién renovada Clínica ULACIT.

A eso se suma que, a partir de enero 2022, pondrá a disposición de sus estudiantes la plataforma Labster, especializada en el desarrollo de simulaciones para laboratorios de Química General I y II. Es una de las herramientas virtuales de simulación de mayor prestigio en el sector académico, utilizada por centros de prestigio internacional, como Boston University, Massachusetts Institute of Technology, University of Glasglow, Harvard School of Public Health y University of Copenhagen, entre otras.