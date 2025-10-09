Uber y la Cruz Roja Costarricense firman convenio para fortalecer la atención de emergencias en el país

El acuerdo permitirá a la Cruz Roja coordinar viajes y pedidos para su personal a través de la plataforma.

Por Revista Summa

La app de Uber y la Cruz Roja Costarricense anunciaron la firma de un convenio de cooperación. Este acuerdo busca potenciar las capacidades de respuesta en emergencias y contribuir al bienestar de las comunidades costarricenses a través del uso de la tecnología y la movilidad, y tiene una vigencia inicial de tres años.

“Con este acuerdo ponemos nuestra tecnología al servicio de la comunidad y contribuimos a los esfuerzos de la benemérita institución en la atención de emergencias nacionales, apoyando la movilidad y alimentación de sus voluntarios mediante viajes con la app de Uber y pedidos a través de Uber Eats. De esta manera, los equipos podrán moverse con mayor rapidez a los comités y ofrecer una respuesta más oportuna a la población” explicó Carolina Coto, Gerente de Comunicaciones de Uber para Centroamérica y el Caribe.

Entre los beneficios principales del convenio se incluyen:

● Movilidad y alimentación para voluntarios: A través de una cuenta de Uber for Business, permitirá a la Cruz Roja coordinar viajes y pedidos a través de la plataforma para su personal en situaciones de emergencia.

● Digitalización de la tienda de la Cruz Roja: Integración de la tienda oficial de la Cruz Roja en la app de Uber Eats, que facilitará la venta de artículos oficiales. Estos productos, como botiquines avalados por el Ministerio de Salud, permiten a la institución diversificar sus fuentes de financiamiento para fortalecer la atención de emergencias.

● Apoyo a difusión de campañas: Ampliar la difusión de mensajes de sensibilización y campañas a todos los usuarios de la app de Uber.

“Para la Cruz Roja Costarricense esta alianza con Uber representa un paso muy importante, ya que nos permite estar aún más cerca de la población y poner a su alcance, de manera rápida y sencilla, productos que salvan vidas. A través de la aplicación, las personas pueden adquirir en cuestión de minutos botiquines, equipo médico y accesorios. Cada compra realizada además genera fondos que apoyan el cumplimiento de nuestra misión humanitaria. Para la Benemérita es fundamental innovar en la forma en que servimos y llegamos a la comunidad, y con esta opción buscamos que cada hogar y cada persona cuente con las herramientas necesarias para responder ante una emergencia. Es un esfuerzo más que fortalece nuestro compromiso de estar siempre cerca y brindar ayuda cuando más se necesita”, comentó, Walter Fallas Bonilla, Gerente General de la Cruz Roja Costarricense.

Este acuerdo resalta el compromiso de todas las partes con el bienestar de la población costarricense y la promoción de la tecnología para el beneficio social, siempre respetando los principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja.