Uber cumple 10 años en Costa Rica e introduce el servicio premium Uber Black

Uber Black y Cuentas para Adultos Mayores se suman a las opciones y funciones de movilidad disponibles en la plataforma.



Por Revista Summa

Uber, la reconocida plataforma de transporte celebra este mes su décimo aniversario en Costa Rica, con más de 28.000 socios colaboradores y alrededor de un millón de usuarios que utilizan la app para moverse.

Desde su llegada en 2015 al territorio costarricense, la compañía continua transformando la movilidad en las siete provincias, al tiempo que genera nuevas oportunidades económicas a través de la tecnología.

Laura Santillán, Gerente General de Uber para Centroamérica y el Caribe, explica que durante estos 10 años, la app de Uber ha dejado una huella importante en la movilidad, la economía y la sostenibilidad del país. “Hemos invertido en tecnología para ofrecer soluciones accesibles y confiables, al tiempo que contribuimos al bienestar de miles de familias”.

En el marco de su aniversario, la empresa también introduce al país Uber Black, una alternativa premium con vehículos amplios y socios colaboradores altamente calificados, ideal para ocasiones especiales o quienes buscan más comodidad y exclusividad. Este servicio se realiza en SUVs o sedanes espaciosos de 4 puertas, conducidos por los socios colaboradores mejor calificados. Uber Black estará disponible inicialmente en el GAM, los socios pueden generar más ganancias adicionales con esta alternativa ya que los viajes retribuyen hasta un 50% más en comparación con un viaje de UberX.

X10+ años más recorriendo todo Costa Rica

X10+ años moviendo a todos, para todos: Uber reafirma su visión de ser una plataforma para cada persona y cada ocasión. Hoy la app ofrece más de 10 productos, incluyendo los más recientes: Uber Teens y Cuentas para Adultos Mayores, pensadas para que tanto adolescentes entre 15 y 17 años, como adultos mayores, puedan viajar con la app de Uber con más seguridad.

X10+ años creando desde Costa Rica: Desde el país se han creado productos como Uber Flash y Uber Planet, que se han exportado y ahora operan en 366 ciudades del mundo y 10 países, respectivamente. Costa Rica se consolida así como un semillero de ideas con impacto regional y global.

X10+ años como líder en sostenibilidad: En 2023, se lanzó en Costa Rica el primer Fondo de Movilidad Eléctrica de América Latina, con el objetivo de facilitar el acceso a vehículos eléctricos para los socios colaboradores. Gracias a este fondo, Uber cerró el mes de julio del 2025 con más de 1,200 vehículos eléctricos activos en la app y para el primer trimestre del 2025 se han completado más de 550k viajes cero emisiones.

X10+ años moviéndonos más seguros: Durante estos 10 años, la app ha incorporado más de 40 funciones de seguridad para socios colaboradores y usuarios. Entre ellas destacan la verificación con código PIN, el botón de emergencia, compartir con hasta 5 contactos de confianza, RideCheck y soporte 24/7.

X10+ años aliado del turismo y las comunidades: Con presencia en todo el país, Uber ha sido un motor para el turismo, permitiendo que personas de 130 países diferentes se movilicen por Costa Rica de manera más fácil y segura. También ha impulsado el dinamismo económico de zonas fuera del Gran Área Metropolitana, conectando comunidades y promoviendo el comercio local.

“Este décimo aniversario es un momento para agradecer la confianza de cada usuario y socio colaborador que ha sido parte del camino. Nuestro compromiso es seguir creciendo junto a Costa Rica, llevando más soluciones de movilidad a más personas, y construyendo un futuro más seguro, sostenible e inclusivo para todos” concluyó Santillán.