U Fidélitas y Oxford se alían para actualizar gratuitamente a docentes y estudiantes en la enseñanza de inglés en Costa Rica

La iniciativa busca fortalecer la formación continua de quienes enseñan inglés. Las sesiones, gratuitas y certificadas, abordarán temas clave como la gamificación.

Por Revista Summa

La Universidad Fidélitas, en colaboración con Oxford, ofrecerá una serie de tres charlas virtuales orientadas a la formación continua de docentes y estudiantes avanzados en la enseñanza del inglés. Los participantes podrán acceder a contenidos de alto nivel académico y, al finalizar, recibirán un certificado de participación que detallará los temas abordados en cada jornada.

El ciclo es completamente gratuito y abordará temas clave para la enseñanza contemporánea del inglés. Los interesados podrán inscribirse en línea y participar desde cualquier punto del país mediante el siguiente enlace Participantes Charlas Oxford

Cada encuentro se realizará en modalidad virtual a las 6:00 p.m. para facilitar la mayor participación posible, en las siguientes fechas:

Fecha Día Tema 28 de agosto Jueves Gamificación en la enseñanza del inglés: estrategias para motivar a estudiantes digitales. 16 de octubre Jueves Educación inclusiva y enseñanza del inglés: adaptaciones para diversos estilos de aprendizaje. 4 de diciembre Jueves Tendencias futuras en la enseñanza del inglés: competencias globales y ciudadanía digital.

“Más allá de brindar herramientas pedagógicas, esta iniciativa busca abrir un espacio de reflexión y crecimiento para quienes desempeñan un papel clave en la formación de las nuevas generaciones en relación con el aprendizaje del idioma universal”, señaló Josué Sánchez, director de la Escuela de Educación y de la Academia de Inglés de Universidad Fidélitas .

Hay que tomar en cuenta que la enseñanza del inglés ha evolucionado significativamente. En el pasado, el enfoque era más centrado en la sintaxis, la lectura y la repetición, lo cual era un método tradicional que fortalecía la estructura gramatical. Hoy, en cambio, se prioriza la comunicación real, la interacción, el pensamiento crítico y la adaptación a diversos estilos de aprendizaje. Lo ideal sería combinar lo mejor de ambos mundos: conservar el rigor académico y la solidez gramatical del pasado, pero integrarlos con metodologías activas, digitales y más inclusivas que respondan a las necesidades del mundo actual, tal como lo hacemos desde nuestra Academia de Inglés en Fidélitas, señaló su director.

Con 45 años de trayectoria, Universidad Fidélitas destaca por su excelencia académica, su metodología STEM y una infraestructura moderna con laboratorios de tecnología avanzada, lo que garantiza una formación de alto nivel para su comunidad estudiantil. Además, es miembro de Babson Collaborative for Entrepreneurship Education, red global liderada por Babson College, lo que le permite impulsar la innovación, el aprendizaje, el intercambio y el enriquecimiento cultural y profesional entre estudiantes, docentes y emprendedores de todo el mundo.