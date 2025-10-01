Turkish Airlines recibió el premio World Class de APEX por quinta vez

Reafirmando su nivel World Class en el diseño de menús que responden a los diversos gustos de sus pasajeros, Turkish Airlines ofrece una experiencia gastronómica a bordo meticulosamente preparada al más alto nivel.

Por Revista Summa

Turkish Airlines, la aerolínea de bandera de Turquía, fue galardonada por quinto año consecutivo con el prestigioso premio “World Class” otorgado por APEX (Airline Passenger Experience Association). Con este reconocimiento, la aerolínea vuelve a demostrar su compromiso con la excelencia en el posicionamiento global, la experiencia del pasajero y la calidad operativa.

La ceremonia de premiación de APEX/IFSA, celebrada en Long Beach, California, destacó a quienes superan los límites de la innovación, elevan la experiencia del cliente y desempeñan un papel vital en el avance de la industria aérea. En este marco, Turkish Airlines se distinguió al recibir el premio “World Class”, que representa dedicación en el servicio premium y la experiencia de los pasajeros.

Tras un exhaustivo proceso de evaluación por parte de profesionales de la industria, el galardón “World Class” fue entregado a Turkish Airlines en base a su desempeño ejemplar en cuatro categorías clave: Seguridad y Bienestar, Servicio y Experiencia del Pasajero, Sustentabilidad, y Ejecución en Alimentos y Bebidas.

Además del prestigioso premio “World Class”, Turkish Airlines también fue reconocida por segundo año consecutivo como mejor en su clase en la categoría “World Class Sustainability”. Asimismo en esta edición, recibió el nuevo premio de mejor en su clase en la categoría “World Class Food & Beverage Executions” que destaca la excelencia de la aerolínea en la propuesta y servicio de alimentos y bebidas a bordo.

Al referirse a los premios, el Presidente del Directorio y del Comité Ejecutivo de Turkish Airlines, el Prof. Ahmet Bolat, expresó: “Nos sentimos honrados de recibir por quinto año consecutivo el prestigioso premio ‘World Class’ de APEX, lo que reafirma nuestro liderazgo en la industria de la aviación global. Nuestros dos premios adicionales este año destacan aún más nuestro compromiso inquebrantable de ofrecer a nuestros huéspedes una experiencia gastronómica excepcional sobre las nubes, al mismo tiempo que avanzamos continuamente en innovación e incorporamos la sostenibilidad en todas nuestras operaciones. Extiendo mi más sincero agradecimiento a toda la familia de Turkish Airlines por su dedicación para hacer posibles estos logros, y a nuestros valiosos pasajeros por la confianza que depositan en nosotros.”

Por su parte, el CEO de APEX Group, Dr. Joe Leader, afirmó: “Turkish Airlines alcanza su quinto año consecutivo como aerolínea APEX World Class en 2026, haciendo además historia como la primera aerolínea en obtener dos premios de servicio APEX World Class en el mismo año. Conseguir la distinción 2026 APEX World Class Best Food & Beverage junto con el premio 2026 APEX World Class Sustainability frente a una competencia global formidable refleja un equilibrio entre la excelencia culinaria y el liderazgo ambiental. Turkish Airlines continúa estableciendo un nuevo referente global al combinar la hospitalidad auténtica con la innovación que redefine lo que los pasajeros pueden esperar de un viaje de clase mundial.”

Reafirmando su nivel World Class en el diseño de menús que responden a los diversos gustos de sus pasajeros, Turkish Airlines ofrece una experiencia gastronómica a bordo meticulosamente preparada al más alto nivel, enriquecida con su característica hospitalidad turca. Asimismo, los esfuerzos de la aerolínea en su compromiso ambiental, con prácticas de sostenibilidad aplicadas en áreas como la digitalización y la gestión de residuos, la colocan a la vanguardia de la industria, como lo reconoce APEX.