Turismo de compras: cómo viajar preparado este Black Friday

Con la llegada del Black Friday, aumenta el movimiento de viajeros que cruzan las fronteras en la región, en busca de las mejores ofertas. Este fenómeno, conocido como turismo de compras, impulsa al comercio, transporte y la economía regional.

Para estos compradores, Tica Bus, empresa del grupo MOBILITY ADO, brinda una guía práctica para organizar un viaje de compras eficiente y seguro hacia Panamá y otros destinos populares en la región centroamericana.

1. Compra de boleto anticipada: antes de iniciar con el viaje es importante que las personas, realicen la reserva de sus boletos con anticipación, esto porque durante el mes de noviembre, la demanda de transporte internacional aumenta significativamente, por lo que es recomendable comprar el boleto con tiempo por medio de plataformas virtuales como www.ticabus.com, y llevar consigo la versión digital. Además, durante el mes de noviembre hay promociones por compra anticipada.

2. Revisar documentos: también, los viajeros deben verificar la documentación que presentan en las fronteras durante su viaje. Entre las recomendaciones está: asegurarse que su pasaporte esté vigente. Si su nacionalidad lo requiere, obtenga la visa para Panamá con suficiente anticipación; es indispensable tenerla estampada antes de viajar. Si continuará su ruta hacia otros países, llevar su tarjeta de vacunación contra la fiebre amarilla.

Es importante tener preparada la información migratoria, que incluya: dirección exacta de hospedaje en el país de destino, número telefónico local y datos del contacto que lo recibirá (con estatus migratorio regular). Además, se recomienda llevar dinero de forma segura y evitar portar grandes sumas en efectivo y procurar llevar moneda local, utilizar tarjetas de crédito o débito. Infórmese también de los requerimientos necesarios en caso vieje con menores, sobre todo cuando no viajan los dos padres de familia o se viaja con un familiar.

3. Cuidar pertenencias y verificar horarios: durante el viaje, se recomienda cuidar el equipaje, donde el turista pueda mantener sus pertenencias a la vista y no dejar objetos de valor en el autobús. Además, organizar sus tiempos y rutas es recomendable,

que revise los horarios de salida y llegada para optimizar su jornada de compras. Tica Bus ofrece rutas directas y conexiones diarias hacia Ciudad de Panamá, uno de los principales destinos de compras de la región.

4. Seguridad: debe priorizar en la seguridad, se recomienda buscar información sobre las zonas seguras y evitar áreas con altos índices de criminalidad. Use transporte autorizado para sus desplazamientos locales.

El turismo de compras: un impulso para el transporte

El turismo de compras durante el Black Friday, genera un efecto positivo en el sector transporte, al incrementar la ocupación de rutas internacionales, fortalecer la conectividad regional y promover la generación de empleo en servicios asociados a la movilidad.

“El turismo de compras representa una oportunidad estratégica para el transporte regional, pues fomenta los viajes planificados y la integración económica entre países. En Tica Bus trabajamos para que nuestros pasajeros disfruten de una experiencia segura y eficiente en cada trayecto”, señaló Mario Pérez, Gerente Comercial y Operativo Tica Bus en MOBILITY ADO.

Entre los consejos para realizar un viaje de compras eficientes se encuentran los siguientes:

· Haga una lista con los artículos y tiendas que visitará.

· Combine las compras con actividades turísticas o culturales.

· Viaje acompañado o en grupo para mayor seguridad.

· Guarde sus documentos y comprobantes en un solo lugar.

· Consulte siempre las políticas migratorias y de transporte antes de salir del país.

“El Black Friday es un momento ideal para impulsar el turismo de compras en el país. Con buena organización y transporte eficiente, las personas pueden disfrutar de una jornada productiva y segura, mientras el sector transporte se dinamiza con nuevos recorridos y oportunidades”, indicó Pérez.