TurEspaña nombra a José Miguel Machimbarrena cuerda consejero de turismo en México y Centroamérica

El Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) ha designado a D. José Miguel Machimbarrena Cuerda como nuevo Consejero de Turismo de la Embajada de España en México, con competencia también en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y con residencia en Ciudad de México.

En el mes de septiembre, D. José Miguel Machimbarrena Cuerda toma posesión como nuevo Consejero de Turismo en la Embajada de España y Director de la Oficina Española de Turismo en sustitución de D. Fernando Villalba, cuyo mandato de 5 años ha expirado a finales del mes de agosto. Bajo la dependencia del Embajador de España, Exmo. D. Juan Duarte Cuadrado, tendrá como misión principal la promoción de España como destino turístico en México. Desempeñará esta misma función en las embajadas de España en los en los países de América Central en los que está también acreditado.

Este nombramiento se enmarca en el proceso periódico de renovación de los puestos directivos de la red de Oficinas Españolas de Turismo. En esta nueva etapa se impulsarán acciones dirigidas a reforzar el posicionamiento de España en los mercados de México y Centroamérica como un destino turístico sostenible, diverso, innovador y de calidad, al tiempo que reforzará los vínculos y alianzas estratégicas con el sector.

Este nombramiento coincide, asimismo, con el lanzamiento de la nueva campaña enfocada en el turismo sostenible: “Think You Know Spain? Think Again”. Bajo este eslogan se pretende potenciar el slow travel y dar a conocer destinos turísticos más desconocidos para los viajeros internacionales.

El nuevo Consejero tiene una amplia experiencia profesional tanto en materia de promoción turística como en el sector de la comunicación y la prensa. Antes de asumir su nuevo cargo, Machimbarrena se desempeñó como Subdirector Adjunto de Estrategia y Servicios al Sector Turístico en las oficinas centrales de Turespaña, con sede en Madrid, donde coordinó la red de las 33 Consejerías de Turismo en el exterior, distribuidas estratégicamente en los principales mercados emisores de viajeros hacia España.

“Este nombramiento es mucho más que un reto profesional: es el privilegio de trabajar en un país y una región que conozco y admiro profundamente. México, concretamente, se ha consolidado en los últimos años como uno de los mercados clave para la estrategia turística de España, con un perfil de viajero sofisticado y cada vez más interesado en productos y destinos de alta calidad que refuerzan la sostenibilidad de nuestro modelo turístico. Asimismo, considero un honor poder contribuir, desde el turismo, a estrechar los lazos que nos unen y a profundizar en el conocimiento mutuo entre nuestros países” señaló José Miguel Machimbarrena Cuerda, Consejero de Turismo.

El nuevo Consejero llega en un momento de gran dinamismo en la relación bilateral entre ambos países, marcado por el crecimiento sostenido del turismo mexicano hacia España. En 2024, México fue el segundo país emisor no europeo, con más de un millón de turistas y un gasto de 2.940 millones de euros. A esto se suma una conectividad aérea excepcional, con 73 vuelos semanales desde cuatro ciudades mexicanas y la incorporación de nuevas frecuencias desde Querétaro a partir de

octubre. La ruta Ciudad de México-Madrid se mantiene como la más importante del Aeropuerto Benito Juárez en 2023, 2024 y el primer cuatrimestre de 2025, consolidando una relación estratégica en plena expansión.

Con una visión enfocada en la sostenibilidad, la diversificación y la colaboración público-privada, Machimbarrena liderará iniciativas orientadas a diversificar la oferta, aumentar la conectividad aérea, fomentar el turismo de calidad y consolidar a España como el destino europeo preferido en el ámbito de territorial de su competencia.