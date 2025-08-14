Trump firma orden ejecutiva para facilitar viajes comerciales al espacio

Entre los asuntos que dispone la orden, indica que dentro de los 150 días a partir de hoy, el secretario de Comercio propondrá un proceso para autorizaciones de misiones individualizadas.

Por EFE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, firmó este miércoles una orden ejecutiva que beneficia a empresas aeroespaciales privadas, que busca garantizar que éstas puedan llevar a cabo misiones de manera eficiente, lo que asegura es “fundamental” para la economía y la seguridad nacional.

Con esta acción, -que podría beneficiar a la empresa SpaceX de Elon Musk, que mantiene contratos con el Gobierno-, busca aumentar “sustancialmente” los lanzamientos de cohetes comerciales para 2030 y para lograr ese cometido, el Gobierno agilizará la aprobación de licencias y permisos comerciales para los operadores con sede en Estados Unidos, según la orden.

La orden autoriza al Secretario de Transporte, en consulta con el presidente del Consejo de Calidad Ambiental, “utilizar todas las autoridades disponibles para eliminar o acelerar” las revisiones ambientales “y otros obstáculos” para la concesión de licencias y permisos de lanzamiento y reingreso.

Sean Duffy, secretario de Transporte, aseguró en su cuenta de X que la orden ejecutiva que agiliza las licencias para espacios comerciales es “VISIONARIA”.

También indicó que Trump y él comparten la visión de que el Departamento de Transporte “es más que trenes, aviones y automóviles”.

“El espacio juega un papel crucial en nuestro futuro. Nos estamos lanzando hacia la última frontera y esta Orden Ejecutiva hace posible que Estados Unidos lidere el mundo desde los viajes terrestres hasta los viajes espaciales”, indicó.

Entre los asuntos que dispone la orden, indica que dentro de los 150 días a partir de hoy, el secretario de Comercio propondrá un proceso para autorizaciones de misiones individualizadas para actividades que están cubiertas por el Tratado del Espacio Exterior de 1967, pero no están regidas de forma clara ni directa por los marcos regulatorios con el objetivo de agilizar y simplificar las autorizaciones.