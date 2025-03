Trump afirma que los fallos contra Google y Apple en la UE esconden motivaciones políticas

El mandatario estadounidense cree que si EE.UU. hiciera lo mismo que la UE ha hecho con EE.UU., «mucha gente estaría muy descontenta».

Por EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que los fallos de la Justicia en la Unión Europea (UE) contra los gigantes tecnológicos Google y Apple por la ley de Mercados Digitales esconde motivaciones políticas.

«La Unión Europea está demandando a muchas de nuestras empresas, como Apple, que tiene una sentencia de 17.000 millones de dólares; y están demandando a Google, a Facebook y a muchas otras empresas, y usan ese dinero como si fuera un arancel», indicó Trump en el Despacho Oval al firmar los aranceles del 25 % a las importaciones automotrices.

El mandatario estadounidense sostuvo que para sacar adelante estas demandas, «se presentan ante jueces muy pro-Unión Europea, por decirlo suavemente» y concurrió afirmativamente a la pregunta de un periodista sobre si la aplicación de la ley de Mercados Digitales esconde motivos políticos.

Trump defendió también durante la rueda de prensa posterior a la firma de aranceles los comentarios del vicepresidente, J.D. Vance, sobre la UE filtrados en el chat de Signa, en el que tachaba a los europeos de «aprovechados».

«Entiendo su punto de vista. La Unión Europea nos ha estado tratando muy mal con el IVA. Cobran un IVA tremendo y no dejan vender nuestros autos en Europa. No venden nuestra agricultura en Europa; no nos dejan hacer gran cosa. Nos tratan muy mal», afirmó.

El mandatario estadounidense cree que si EE.UU. hiciera lo mismo que la UE ha hecho con EE.UU., «mucha gente estaría muy descontenta».

«Voy a ser mucho más indulgente con los aranceles que verán el 2 de abril. Voy a ser mucho más indulgente que ellos con nosotros», sentenció el mandatario.