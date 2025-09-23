TrinaTracker consolida su presencia en Centroamérica

La compañía consolida su presencia en Centroamérica, destacando su compromiso con la resiliencia y el rendimiento de sus soluciones en entornos con alta carga de vientos, respaldado por una innovación tecnológica de vanguardia, certificaciones y soporte local.

Por Revista Summa

TrinaTracker, proveedor líder global de soluciones de rastreo solar inteligente, celebra un hito significativo al alcanzar más de los 500 MW firmados en Centroamérica. Este logro no solo consolida su presencia en todos los países de la región, sino que también reafirma su posición como referente en soluciones de trackers y estructuras fijas, diseñadas específicamente para enfrentar los desafíos climáticos más exigentes.

La expansión de TrinaTracker en esta vital región energética destaca su compromiso con el desarrollo sostenible y la resiliencia de la infraestructura solar. La compañía ha demostrado una capacidad excepcional de adaptación a las condiciones locales, un factor crítico en áreas propensas a fenómenos meteorológicos extremos.

Resiliencia y el Rendimiento

TrinaTracker cuenta con un portafolio de trackers y estructuras fijas sólidamente comprobadas para operar en regiones con viento extremas. En entornos como el Caribe, donde las ráfagas pueden superar los 200 km/h, ofrece estructuras fijas de alta resistencia integradas con módulos Trinasolar, que han sido sometidas a rigurosas pruebas físicas. Estas soluciones demuestran un desempeño excepcional y una fiabilidad superior incluso en los climas más adversos, consolidándose como una opción robusta, segura, eficiente y competitiva para proyectos fotovoltaicos que enfrentan altos desafíos climáticos.

“Nuestro compromiso es ofrecer la máxima confiabilidad y eficiencia a nuestros clientes. Hemos invertido significativamente en investigación y desarrollo para asegurar que nuestras soluciones no solo cumplan, sino que superen las expectativas de durabilidad y rendimiento en entornos desafiantes” afirmó Santiago Ballester, Head of Sales de TrinaTracker para Latinoamérica y el Caribe.

La excelencia de TrinaTracker se basa en la innovación tecnológica y un sólido soporte local. Su tracker Vanguard 1P, ha sido desarrollada a través de exhaustivas pruebas aerodinámicas realizadas junto a CPP Wind, una de las instituciones más reconocidas a nivel mundial en ensayos en túnel de viento. Estas pruebas simulan el impacto del viento sobre estructuras solares, garantizando diseños más seguros, confiables y eficientes.

A esto se suma, la reciente colaboración con la Universidad de Tongji, ubicada en Shangai China y que opera el segundo túnel de viento más grande del mundo, lo que ha elevado aún más la confiabilidad y desempeño de sus soluciones ante condiciones extremas.

Todos los productos de TrinaTracker cuentan con las certificaciones internacionales más exigentes, validando su calidad, seguridad y cumplimiento con los estándares de la industria. Más allá de un equipo comercial robusto, TrinaTracker cuenta con un equipo técnico regional altamente capacitado que ofrece soporte especializado en todas las etapas del proyecto: desde la evaluación de ingeniería preliminar —incluyendo el análisis de estudios de suelo, corrosividad y topografía— hasta la definición de una solución óptima y adaptada a cada sitio. Asimismo, ofrece un servicio de postventa personalizado, y de largo plazo, con acompañamiento cercano y continuo durante toda la vida útil del proyecto. Este equipo se complementa con una bodega regional estratégicamente ubicada, asegurando la disponibilidad de piezas de repuesto y agilizando cualquier necesidad de mantenimiento correctivo o preventivo.