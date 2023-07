Tribunal electoral de Guatemala oficializa el avance de Torres y Arévalo a la segunda vuelta

El proceso electoral guatemalteco se vio ampliamente marcado previo a las elecciones por la suspensión de tres candidaturas con posibilidades de ganar los comicios presidenciales.

Por EFE

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala oficializó este miércoles los resultados de las elecciones celebradas el pasado 25 de junio, donde la ex primera dama Sandra Torres y el académico Bernardo Arévalo de León avanzaron a la segunda vuelta presidencial.

La oficialización de los resultados estaba pendiente después de que el pasado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, ordenara una nueva revisión de las actas electorales.

La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) llega minutos después de que la Fiscalía guatemalteca anunciara sorpresivamente la suspensión jurídica de Semilla con base a un caso penal.

Sin embargo, el TSE dijo desconocer al respecto por el momento y ordenó la segunda vuelta presidencial para el próximo 20 de agosto, como estaba programada en el calendario electoral.

«Nosotros no hemos sido notificados o no lo sabemos. Estábamos en reunión de pleno y no tenemos conocimiento en este momento de los alcances de la resolución», aseguró Irma Palencia, presidenta del tribunal.

Los cinco magistrados titulares que componen el TSE informaron en una rueda de prensa sobre su decisión, 17 días después de los comicios, un período fuera de lo habitual que generó desconfianza e incertidumbre en varios sectores a nivel local e internacional.

Dicha desconfianza nació después de que varios expertos, analistas y el mismo Arévalo de León, de la agrupación Semilla, denunciara públicamente que el «Pacto de corruptos» que tiene «cooptado» al Estado. intentaría revocar su candidatura o triunfo de alguna manera judicial.

SOSPECHAS CONFIRMADAS

Precisamente esas sospechas se hicieron realidad este miércoles cuando sorpresivamente el Ministerio Público (MP, Fiscalía) informó que solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla por un supuesto caso de corrupción, y la misma fue avalada por un juez penal del Organismo Judicial del país centroamericano.

El fiscal del Ministerio Público de Guatemala, Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades, detalló al respecto de la denuncia mediante un mensaje divulgado por la entidad.

Curruchiche indicó que la decisión obedece a un caso denominado «Corrupción Semilla», por supuestas firmas falsas, en una acusación sin precedentes en Guatemala, ya que según habían advertido sectores locales e internacionales en las últimas semanas, las cortes y la Justicia no debían inmiscuirse en los resultados de las urnas.

«El juzgado Séptimo de Instancia Penal ordenó la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Semilla», indicó Curruchiche en el mensaje a través de los canales oficiales del Ministerio Público, sin mencionar el futuro de los comicios.

RESULTADOS OFICIALES

Arévalo de León había conseguido avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama Sandra Torres.

La oficialización de los resultados estaba pendiente después de que el pasado 1 de julio la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, ordenara una nueva revisión de las actas electorales, que se llevó a cabo del 4 al 6 de julio.

Arévalo de León tuvo una victoria inesperada al colarse en segundo lugar al balotaje, después de que las encuestas más optimistas lo colocaban en el sexto o séptimo puesto de todos los candidatos.

El Movimiento Semilla, de carácter socialdemócrata, nació de las manifestaciones anticorrupción registradas en Guatemala durante 2015 y que culminaron con la caída del Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015), actualmente en prisión.

El tercer puesto en la carrera presidencial lo ocupó el candidato del partido oficial, Vamos, Manuel Conde Orellana, pero quedó a más de 200.000 votos de distancia de Arévalo de León.

Mientras tanto, el Congreso, de 160 escaños, quedó con mayoría de la agrupación oficialista, Vamos, con 39 legisladores, seguido de la UNE (28) y Semilla (23).