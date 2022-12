Tres tendencias tecnológicas para el 2023

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Una tendencia tecnológica que estará presente en el 2023 es la evolución de tecnologías WiFi y en específico la nueva transición a WiFi 7.

Por Revista Summa

La compañía global de semiconductores MediaTek presentó las tendencias tecnológicas que estarán presentes en el 2023. Alexander Rojas, Gerente de Desarrollo de Negocios de MediaTek para Centroamérica y El Caribe, destacó tres grandes temas: Redes 5G, WiFi y WiFi 7 e Inteligencia artificial.

“Este año hablamos sobre el 5G, y recientemente hemos visto su despliegue en Centroamérica, pero esto solo cubre la primera parte del despliegue. Tecnologías como 5G y WiFi 7 son clave para el futuro, y son la clave de la evolución tecnológica en 2023. Todo ello enmarcado con otra tecnología que cubre a las anteriores y es la Inteligencia Artificial”, comentó Rojas.

Con respecto a las conexiones 5G, explica que justamente este año se realizaron algunos avances en el tema de 5G en la región de Centroamérica y El Caribe. Por ejemplo, varios operadores que estaban trabajando en este desarrollo (Claro y Tigo) ya lanzaron sus redes 5G, y esto mostró que finalmente esta tecnología está llegando a la región.

¿Pero qué sigue? “Los diferentes fabricantes de tecnología, entre ellos MediaTek, estamos pensado en un 2023 que tiene muchas sorpresas en cuanto a 5G; la primera es que los nuevos Smartphones de gama alta incorporan mayores capacidades de transmisión y desempeño en conectividad 5G, esto se traduce en menor consumo de batería y mejor desempeño. La segunda novedad es la evolución de los productos de gama media que serán desarrollados sobre tecnología 5G”, declara.

Además, según Rojas, un tema muy importante, es la evolución de 5G para incorporar soluciones para internet de las cosas, esto permitirá que podamos tener una red compatible con múltiples soluciones desde aquellas como medidores que solo requieren de pocos datos de transmisión hasta las más demandantes como Automóviles asistidos en conducción y lo más importante que los costos de estas tecnologías bajen para que sean más accesibles a diferentes segmentos del mercado y no algo exclusivo de gamas premium.

Otra tendencia tecnológica que estará presente en el 2023 es la evolución de tecnologías WiFi y en específico la nueva transición a WiFi 7, “¿Qué significa WiFi 7? Parte del mismo principio de conectividad WiFi que tenemos, pero agregando nuevos elementos no solo en velocidad sino en confiabilidad. Esta evolución permitirá que podamos disfrutar del verdadero “true wireless”, es decir el cambio a no tener cables; y no tener cables significa que cualquier dispositivo se podrá conectar mediante esta red. WiFi 7 tiene muchas ventajas, la primera es la velocidad, teóricamente, llegamos a 36 gigabyte por segundo, que es altísimo. La segunda, trae grandes beneficios a los usuarios y es la confiabilidad, gracias a tecnologías como multilink operator de MediaTek, podremos estar conectados a tres bandas de frecuencia al mismo tiempo. Esto se traduce en que cuando estamos en casa, o en un edificio muy alto que tiene muchos departamentos, no tendremos problemas de interferencia, baja señal o saturación de la red, permitiendo que todos los equipos se conecten de manera adecuada”.

La tecnología WiFi 7 llega para quedarse, de hecho MediaTek hizo su primer anuncio con un producto de esta categoría, con el lanzamiento de Dimensity 9200, un chipset para smartphones, con la capacidad de WiFi 7.

La tercera tendencia para el próximo año es la Inteligencia Artificial. Rojas califica esta tecnología como “la cereza del pastel”, porque ésta envuelve todo lo anterior, no solo mejor conectividad sino con la capacidad de brindar conexiones más eficientes. “La inteligencia artificial la vamos a ver en todos los dispositivos que integra MediaTek en mayor o menor medida. Esta tecnología se vuelve común a todos los dispositivos que tenemos en casa agregando varios beneficios, uno de los más interesantes es el uso adecuado de recursos. ¿Cómo? Logrando que cuando los equipos no estén activos suspendan sus conexiones, a su vez cuando si estén activos usen los recursos proporcionales a la actividad que se realiza, lo cual permitirá que tengamos mayores duraciones de batería, usemos eficientemente la carga y las actividades se simplifiquen”, explicó.

Para MediaTek uno de sus principales objetivos para el 2023, es brindar tecnologías a todo su ecosistema. Lograr que cada una de estas soluciones: 5G avanzado, WiFi 7 e Inteligencia Artificial, puedan estar presentes en la mayor cantidad de dispositivos, desde chromebooks, tabletas, dispositivos asistidos por voz, entre otros, para que así estas tecnologías cada vez se vuelvan más accesibles para los usuarios y de esta forma haya una verdadera democratización tecnológica a nivel global.