Tres lugares para vivir la buena vida en Europa

International Living ha identificado tres hermosas comunidades en Europa donde el clima es bueno y un estilo de vida relajado del Viejo Mundo es sorprendentemente asequible.

Por Revista Summa

A pesar de las suposiciones comunes acerca de que los costos son altos, una jubilación en el Viejo Mundo de Europa puede, de hecho, ser asequible; de ​​hecho, es posible disfrutar de una mejor calidad de vida por menos de los modestos costos de existencia en los Estados Unidos en la actualidad. En un nuevo informe, los editores de Internationalliving.com señalan tres lugares a menudo pasados ​​por alto en Europa donde es posible vivir la buena vida por menos.

“Cuando los estadounidenses con un presupuesto limitado comparan la calidad de vida que pueden disfrutar en Europa con lo que sus dólares compran en los Estados Unidos, a menudo es un shock”, dice Jennifer Stevens, Editora Ejecutiva de International Living.

“En los destinos europeos correctos, y hemos identificado tres lugares de buena relación que merecen su atención hoy, la cultura es rica, sale el sol y puedes retirarte cómodamente por mucho menos de lo que imaginas.

“Además, el estilo de vida a menudo ofrece recompensas que el dinero no puede comprar, como un ritmo más lento, valor real otorgado a la buena comida compartida en compañía cálida, fácil acceso a espacios compartidos bien mantenidos como parques y playas, y a ofertas culturales como conciertos, exposiciones de arte y obras de teatro, que a menudo están disponibles de forma gratuita o cerca de él “.

Praga, República Checa

“He visto literalmente la mitad de Europa hasta ahora en mis viajes, y claramente hay una cantidad interminable de lugares hermosos”, dice Jeff D. Opdyke, editor de The Savvy Retire. “Pero Praga simplemente te captura inesperadamente. Nunca fue destruido en la guerra, así que estás caminando literalmente a través de 1,000 años de historia europea.

“Exuda el encanto de la vieja Europa que muchos de nosotros buscamos. Es el tipo de lugar donde aparece el pub del vecindario más cercano, y están en todas partes, y puede tomar medio litro de cerveza checa fabulosa por $ 1.50 y una comida abundante de goulash o schnitzel por alrededor de $ 7. Y luego puedes regresar a tu apartamento por esta ciudad realmente hermosa.

“Lo que creo que la gente a menudo extraña de una ciudad como Praga es que tiene un valor tremendo aquí. Sí, puedes pagar un montón de dinero y vivir en el centro de la ciudad, o en uno de los apartamentos remodelados a la moda en el expatriado vecindarios. Pero también encontrarás apartamentos súper modernos de 800 pies cuadrados en vecindarios a solo dos paradas de metro del casco antiguo por tan solo $ 1,000, a veces menos. Y puedes tomar la ciudad en tranvías y metros con un Pase anual que cuesta todos los $ 155. Viniendo de los Estados Unidos, me complació saber cuánto más van a vivir mis dólares aquí “.

Praga es una ciudad maravillosa para llamar hogar: la gente está muy cerca en términos de escapadas de fin de semana o viajes más largos. El estilo de vida es relajante. La ciudad es muy atractiva en todos lados. Y la comida es genial. Una pareja puede vivir la buena vida aquí con un presupuesto de $ 1,900 al mes.

Tolón, Francia

Dada su ubicación ideal a lo largo de la Riviera francesa, la ciudad costera de Toulon, en el sureste de Francia, ofrece un estilo de vida idílico para los residentes y visitantes a corto plazo. Lejos del ajetreo y el bullicio de las grandes ciudades “turísticas” como Niza, Cannes y St. Tropez, Toulon está un poco fuera del radar y los residentes no lo tendrían de otra manera.

Conocido como uno de los principales puertos navales de Francia, puede ser fácil descartar la ciudad como una ciudad militar, pero eso sería perder esta ciudad asequible en el legendario sur de Francia. Para aquellos que viven y trabajan en la ciudad, el secreto ya está fuera. Disfrutan de un estilo de vida fácil y relajado por el que la región es famosa.

“Cuando dejé la ciudad costera de Ventura, California, hace unos 10 años para mudarme a Toulon, Francia, nadie hubiera creído el estilo de vida rico y gourmet que encontraría en mi hogar adoptivo”, dice Tuula Rampont, corresponsal de Francia en IL.

“Más allá de la ostentación y el glamour de la Riviera francesa, el verdadero sur de Francia es un mundo lento y pausado de cortas semanas de trabajo y largos almuerzos rosados ​​junto a la playa. Agregue un sistema de salud universal excepcional y obtendrá los ingredientes para uno de los estilos de vida más relajantes del mundo, y por una fracción de lo que estaba pagando en el sur de California. El “cerise sur le gâteau” (la cereza del pastel), el sol brilla aquí como lo hizo en casa “.

Toulon está hecho del romance del sur de Francia, ya sea saboreando la cocina local junto al mar Mediterráneo o paseando por las calles empedradas al anochecer, este es un lugar que siempre seduce a los sentidos. Una pareja puede vivir bien aquí con un presupuesto mensual de $ 1,986 a $ 2,228.

Sitges, España

Sitges es una hermosa comunidad de playa a 25 millas de Barcelona, ​​que la pareja de Colorado Jacki y Jay Witlen llaman hogar. Primero exploraron Europa en su luna de miel. Desencadenó una historia de amor de por vida y un sueño de algún día vivir la buena vida en un lugar bañado por el sol.

“Estoy escribiendo esto desde nuestro luminoso apartamento de dos dormitorios y dos baños”, dice Jacki. “Se encuentra en una calle esencialmente europea de estuco blanco con persianas azules, que se abre paso hacia el mar, a unos tres minutos a pie de nuestra puerta.

“Mi esposo, Jay y yo somos de Fort Collins, Colorado, y vivimos en Sitges, en el Mediterráneo, con un presupuesto mensual de € 3,000 (aproximadamente $ 3,300). “Nuestro sueño de vivir en un país europeo comenzó hace 41 años, en nuestra luna de miel, mientras recorríamos ocho países en 60 días usando Frommer’s Europe con $ 10 al día. Nuestra historia de amor con los viajes nunca se atenuó. Pero este sueño se hizo realidad hace cuatro años y medio.

“Estábamos leyendo un libro sobre vivir en España. Sitges apareció en un breve capítulo al final del libro, explicando que estaba ubicado en el Mediterráneo, un lugar divertido, con muchos bares, restaurantes y festivales.

“El mantra de Jay siempre había sido” seguir al sol “. Sitges sonaba como un ajuste perfecto para nosotros. Vendimos nuestro negocio de restaurantes de 35 años, vendimos nuestra casa, almacenamos algunas pertenencias, regalamos algunas y les pedimos a nuestros amigos que colgaran nuestras queridas obras de arte en sus hogares para protegerlas. Luego nos embarcamos en una travesía atlántica de ida y vuelta de 14 días. Después de decir adiós a nuestro hogar y amigos en Estados Unidos, estamos agradecidos con otros nuevos aquí.

“Encontrar un apartamento en otro país no tiene por qué ser un desafío. Los agentes inmobiliarios aquí son abundantes y publican sus ofertas con imágenes en sus ventanas para que todos las vean. Es importante tener en cuenta que todos los agentes inmobiliarios no ofrecen las mismas propiedades. Buscamos y rápidamente encontramos la ubicación correcta dentro de nuestro presupuesto de € 1,200 al mes (alrededor de $ 1,350). No tenemos un auto aquí; El transporte público es fácil, barato y a cinco minutos de nuestra puerta. Un boleto de tren / autobús de 10 viajes cuesta $ 30.

“Nos abrimos paso a través de la burocracia para obtener nuestra Visa de residencia no lucrativa. No es difícil, solo necesita tener todos sus patos en una fila para sus requisitos, y mucha paciencia. Hemos renovado tres veces y la próxima será por cinco años. Quién sabe cuánto tiempo nos quedaremos o si nos mudaremos a otra parte de Europa, pero es nuestra seguridad y tranquilidad.

“Encontramos el sistema médico aquí bastante bueno. Nuestro seguro cuesta $ 400 al mes para nosotros dos, lo que incluye ver a nuestro médico local en cualquier momento que lo necesitemos, para medicamentos recetados y visitas. Se incluyen electrocardiogramas, análisis de sangre de rutina anual, así como mamografías y densidad ósea. Podemos llamar por la mañana y tener una cita para esa tarde (o antes). Cuando Jay se rompió la pierna en un accidente de bicicleta hace un par de años y estuvo en el hospital durante 13 días, el personal me trajo una cama todas las noches, el costo era de $ 0, incluidos los viajes en ambulancia de ida y vuelta al hospital. Increíble.

“Nuestros días aquí son bastante rutinarios. Comenzamos tomando un café en la terraza, ponemos el apartamento en forma, lo que lleva unos 10 minutos (hay algo que decir sobre la reducción de personal), tomamos nuestra lección de español y nos dirigimos al gimnasio municipal. Jay bikes, o algunos días damos paseos por la playa de punta a punta (aproximadamente cinco millas), con una parada en el medio para tomar una copa de cava y una tapa o dos (mi tipo de ejercicio). Los almuerzos preestablecidos con sopa o ensalada / plato principal / postre y vino cuestan de $ 12 a $ 20. Un par de copas de vino para cada uno de nosotros en la plaza antes de la cena cuesta $ 11.

“Desde que nos mudamos a España, nunca hemos mirado atrás. Estamos encantados con el estilo de vida cómodo, asequible y sin preocupaciones aquí. Ha cambiado nuestras vidas y también podría cambiar la tuya. Nuestro consejo: zambúllete ”.