Travel & Leisure incluye a hoteles costarricenses dentro de los mejores para visitar

Tiempo de lectura: 1 Minutos

La publicación incluyó a los complejos en el marco del lanzamiento de su lista de los 500 mejores hoteles del mundo.

Por Revista Summa

La revista Travel & Leisure posiciona nuevamente este año a las tres propiedades de Nayara Resorts, Nayara Garden, Nayara Springs y Nayara Tended Camp dentro de las mejores opciones para visitar de su lista The best 500 hotels in the World.

Jonathan Rojas, marketing manager de Nayara Resorts explica que “para nosotros esto representa un gran honor y sin duda alguna un orgullo estar dentro de la lista con nuestras tres propiedades un año más representando a Costa Rica, lo cual no habla solamente de la exclusividad del destino, sino del gran trabajo y el enfoque al detalle de todo nuestro equipo. Esto, nos deja una gran responsabilidad de cara a las expectativas a nivel de las experiencias y servicio para continuar estando año con año dentro los mejores hoteles del mundo, gracias a las experiencias que viven nuestros huéspedes en cualquier de nuestras tres propiedades.

Anteriormente, una de las propiedades de la Cadena Nayara Tended Camp había sido premiado por Travel & Leisure en el 2022 como el mejor Resort de Centroamérica; y en el 2021 la misma publicación lo posicionó como el segundo mejor hotel de mundo y el primero en Centroamérica.