Transformación digital y formación: La respuesta al futuro de la fuerza laboral en Costa Rica

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Para las compañías se vuelve un problema llenar puestos con perfiles STEM.



Por Alfonso López, Gerente de Oracle Centroamérica

Un estudio económico de Costa Rica presentado por la OCDE el 6 de febrero pasado revela que existe un vacío en el país para atender las necesidades de más personal especializado que requieren las empresas.

Según la organización, para las compañías se vuelve un problema llenar puestos con perfiles STEM, es decir, aquellos relacionados a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, y la matemática. Datos de la OCDE indican que solo el 16% de los graduados de secundaria cursa estudios en estas áreas, a pesar de que, en su mayoría, es el tipo de mano de obra que buscan las empresas. Para algunos sectores, es una crisis que debe ser atendida con prioridad y prontitud.

Por ello, es imprescindible la incorporación de elementos digitales en el modelo educativo que, además, debe estar basado en desarrollar nuevas habilidades y promover la innovación en cada estudiante. Esto es sin duda para hacerle eco a ese llamado de la OCDE de tal manera que las instituciones se sintonicen con la realidad del mercado laboral. El futuro laboral de nuestros jóvenes debe estar respaldado con los conocimientos y habilidades que permitan utilizar eficientemente las nuevas tecnologías.

Lo cierto es que el contexto de la economía 4.0 ha impactado de tal manera que se requiere una renovación continua del conocimiento. Disciplinas disruptivas que incorporan tecnologías emergentes como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Cosas (IoT), el cómputo en la nube o el Big Data, entre otras, se perfilan como las mejores posicionadas para garantizar un futuro profesional. Por esta razón, al ritmo de la evolución tecnológica, debe ir la educación en capacidades digitales.

Esto hace que las competencias requeridas en los perfiles profesionales apunten a satisfacer estas necesidades del mercado. Así lo reflejan los datos del Foro Económico Mundial que muestran que, para 2025, el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la autogestión del aprendizaje activo y el diseño de tecnologías y la programación harán parte de las 10 habilidades del futuro.

Si no empezamos ya a crear estas destrezas en nuestros profesionales, vamos a estar por fuera del juego de la economía mundial, porque, de acuerdo con el Informe The Future of Jobs Report 2020 del Foro Económico Mundial, para 2025, la automatización transformará el mercado laboral radicalmente, creando 97 millones de nuevos empleos, relacionados principalmente con la Inteligencia Artificial y el Big Data, y eliminando 85 millones en otros ámbitos. Por lo tanto, la tecnología impulsará la creación de mayor cantidad de puestos de trabajo a nivel mundial de los que desaparecerán, pero la clave está en que estos serán especializados.

Por ejemplo, Costa Rica es un foco de atención para empresas de dispositivos médicos, diseño de software, telecomunicaciones, y otras. Por eso, el desafío es aumentar la cantidad de graduados con enfoque STEM tanto en grados universitarios como a nivel técnico. Y aquí el compromiso debe venir de todos los sectores, la academia para modernizarse más rápido, los gobiernos para crear políticas que faciliten esta adopción de nuevas tecnologías y, por supuesto, del sector privado aportando con conocimiento, soluciones digitales y oportunidades en formación y en empleabilidad.





En este sentido, empresas han puesto a disposición de países como Costa Rica programas complementarios para la formación de esta nueva fuerza laboral. Desde Oracle, como líderes de la industria, vemos una gran oportunidad de contribuir con proyectos de impacto para que los jóvenes puedan enfrentar la dinámica de la economía digital y contribuyan a crear los nuevos negocios e impulsar el emprendimiento en el país a través de la innovación.

Algunos ejemplos de estos programas son Oracle Next Education (ONE) y Oracle Academy que ya operan en Costa Rica y toda Centroamérica con excelentes resultados. Este tipo de iniciativas son punto de partida para construir una sólida cultura de capacitación que aporte a disminuir brechas y que contribuya con la democratización del uso de la tecnología, que es fundamental para la competitividad.