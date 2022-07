Transformación digital: la importancia de las nuevas tecnologías y su impacto en Centroamérica￼

Mientras más sofisticada se vuelve la tecnología, mayor es la lucha para adoptar nuevos modelos de negocio, establecer políticas y procesos internos que los respalden. Sin embargo, la barrera no es la tecnología, es cómo las personas experimentan esos modelos.

Por José Rivas, Gerente de Territorio de Centroamérica para SAP

El mundo entero cambió en los últimos dos años más que en los últimos 20 en todo sentido: social, económico, tecnológico, antropológico, etc. La pandemia tuvo más efectos negativos que positivos a corto plazo, pero dentro de los positivos estuvo el avance tecnológico a pasos agigantados. La tecnología fue sin lugar a dudas el pilar que soportó el peso de los negocios para mantenerse a flote. Aquellos que no estaban ni siquiera considerando una transformación digital no les quedó más remedio que: extinguirse o transformarse a la brava para seguir operando.

Esta segunda opción fue la que la mayoría de empresas tomó y por ello fue notable la desesperación por implementar sistemas que manejaran el comercio electrónico, ayudaran con la cadena de abastecimiento, tuvieran operación remota y que predijeran el comportamiento de los clientes. La nube fue la gran ganadora, pues para implementar en tiempo récord, solamente se podía hacer a través de ella.

Antes de ser afectados por la disrupción del COVID-19, las transacciones que se hacían por comercio electrónico en Centroamérica eran menos del 2%, comparado con Latinoamérica que eran del 3.5% o Estados Unidos cuya contribución era del 35%. Evidentemente en temas de Transformación Digital, Centroamérica presentaba una situación muy precaria en este tema. La pandemia cambió radicalmente esto y el ejemplo más claro fue que la mayoría de restaurantes que sobrevivieron tienen hoy en día un servicio de entrega a domicilio que implementaron de la noche a la mañana.

Los empresarios centroamericanos cambiaron de estar en un “status quo” tranquilo a uno muy despierto. La pandemia creó nuevos espacios físicos y ante todo canales nuevos. La industria financiera y bancaria es líder en Transformación Digital en Centroamérica. Le siguen la industria de retail, pero principalmente por necesidad. Centroamérica no es la líder en Transformación Digital como región, pero adoptó a la misma a velocidades sorpresivas, logrando un gran salto hacia la modernización.

Tecnologías que están marcando la diferencia en la región

La llamada Transformación Digital en realidad nació hace varios años. Durante mucho tiempo las empresas se dedicaron a guardar data, mucha data acerca de transacciones y realmente no sabían que hacer con ella, pero la guardaban. La Transformación Digital nace de la necesidad de darle un uso útil a la data y no solamente algo que ocupara espacio.

La migración hacia una Transformación Digital efectiva no depende de una tecnología per se. El cambio se está viendo más por industria que por tecnología. La industria de la banca debe mantenerse líder en transformación digital para estar vigente o de lo contrario se volvería obsoleta con modelos alternativos como neobancos y las Fintech.

Las tecnologías que dieron vida a la Transformación Digital y que hoy en día siguen muy vigentes son:

Inteligencia Artificial: Es la combinación de algoritmos, fórmulas y estadísticas que generan resultados que pueden interpretarse como patrones útiles para la toma de decisiones.

Machine Learning (aprendizaje de las máquinas): Aprende tendencias, patrones y los convierte en datos que permiten hacer predicciones.

Blockchain: genera la seguridad y trazabilidad en las transacciones.

Todas ellas apoyadas por una infraestructura de nube es lo que realmente está revolucionando la industria. Antes los empresarios no tomaban decisiones porque los tiempos de implementación eran eternos. La nube recortó estos tiempos de manera significativa y un proyecto puede estar listo, según su complejidad, en días o semanas, en lugar de meses. La pandemia demostró cuan rápido puede desarrollarse un proyecto.

Estas tecnologías harán que las empresas sean más eficientes en sus procesos. Lograrán que una empresa entienda mejor a su cliente, su comportamiento y sus criterios de compra. Al mismo tiempo harán más eficiente el funcionamiento de la empresa para que todo esté lo más automatizado posible, lo cual se traduce en tiempos de respuesta menores y disponibilidad de productos que roten. El resultado final es un cliente cuya experiencia fue buena y con el tiempo volverá por otra que seguramente será el producto o servicio que necesita porque su sistema así lo anticipó.

Pese a que la industria financiera y la banca han adoptado de manera temprana estas tecnologías, el área financiera de distintas empresas lo está exigiendo cada vez más a gerencia ya que han visto sus virtudes. La nube ha logrado que los costos disminuyan radicalmente y no se requiere de un gran capital para ser competitivo como hace algunos años, lo que lo hace aún más atractivo para la gerencia.

Un buen proyecto de Transformación Digital nunca termina. La innovación es el motor que hace que las empresas estén siempre a la vanguardia. Los cambios de entorno (llámese guerra, pandemia, etc.) están haciendo que el innovar sea cada vez más rápido. Lo importante es que los agentes disruptivos hacen que las empresas anticipen y estén preparadas para reaccionar de inmediato.