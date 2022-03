Trabaje con confianza desde cualquier lugar con las PC más inteligentes del mundo

La tecnología Dell Optimizer permite a los usuarios trabajar con confianza en cualquier lugar con un software integrado basado en Inteligencia Artificial.

Por Revista Summa

A medida que los entornos laborales evolucionan y el trabajo remoto ha llegado para quedarse, los usuarios deben ser productivos en cualquier momento y en cualquier lugar. A raíz de ello, las características que buscan en las computadoras han evolucionado con cada año, aumentando la expectativa de lo que se puede hacer con un dispositivo y sus herramientas; conectividad de red en cualquier lugar, una mejor experiencia de audio, protección de la información, duración de la batería y alto rendimiento del dispositivo son algunos ejemplos de lo que los usuarios esperan en sus computadoras.

Para satisfacer las necesidades y demanda de los usuarios, Dell creó el Optimizer el cual utiliza la inteligencia artificial para ofrecer un rendimiento personalizado, ofreciendo una experiencia más inteligente y fácil de punta que aprende del comportamiento del usuario final.

‘’En Dell sabemos que lo que buscan los usuarios ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos años, ahora buscan equipos que les permitan trabajar más rápido y eficiente sin importar el lugar en el que se esté, es por ello que buscamos ser un aliado para el consumidor con tecnologías que le faciliten el trabajo del día a día con funciones que van desde una optimización de la batería, protección de datos y conectividad, nuestra tecnología aprende del usuario y se adapta para una mayor productividad’’ comentó Marco Vasquez, Gerente de Mercadeo Regional en Dell Technologies.

Dell Optimizer es una aplicación de software que optimiza de manera inteligente y dinámica el rendimiento del sistema operativo mediante el uso de Inteligencia Artificial y Machine Learning, brindando grandes beneficios para los usuarios como mejorar la experiencia de uso mediante el análisis y el aprendizaje según los patrones de uso del sistema. La solución combina tecnologías propias de Dell con innovaciones presentes en las generaciones más recientes de procesadores Intel, como la Intel Adaptix, que identifica las prioridades del usuario y se adapta a ellas.

Algunas de las características más apreciadas por los consumidores son la extensión de tiempo de ejecución de la batería inteligente y audio optimizado para una mejor experiencia en las reuniones virtuales, funciones de protección de datos, a continuación, destacamos las principales características del Dell Optimizer:

● ExpressResponse: de acuerdo con el uso que le dé el usuario al equipo, mejora el rendimiento mediante el inicio inteligente de las aplicaciones más utilizadas con mayor rapidez, optimizando hasta cinco aplicaciones. Esto es posible por el empleo de la tecnología incorporada basada en inteligencia artificial Intel® Adaptix™ para administrar la velocidad y el rendimiento de las aplicaciones favoritas, de modo que cada interacción se sienta instintiva.

● Intelligent Audio: los entornos de audio ayudan a filtrar el ruido de fondo, estabilizar el volumen y priorizar los flujos de voz recomendados durante las reuniones en línea.

● ExpressCharge: mejora de manera inteligente el rendimiento de la batería mediante la adaptación a los patrones que utiliza el usuario de carga y consumo de energía. Funciona cargando hasta el 80% en una hora o hasta el 35% en 15 minutos gracias a la incorporación de Express Charge Boost.

● ExpressConnect: prioriza el ancho de banda de la red para llamadas de conferencia y lo mantiene conectado a la mejor red disponible. Internal Use – Confidential Internal Use – Confidential

● ExpressSign-in: el cual utiliza un sensor de proximidad que activa el sistema antes de que Windows Hello inicie sesión; además, bloquea la PC cada vez que el usuario se aleja para mejorar la seguridad. Este es el primer sensor de proximidad activado por tecnología de detección de contexto de Microsoft.

La privacidad y la seguridad son una de las principales preocupaciones de los usuarios, esta tecnología ayuda a mantener la privacidad de los datos confidenciales con un conjunto de funciones/tecnología de privacidad inteligente. Su innovadora tecnología atenúa, difumina o activa la pantalla segura cuando se detecta algún intruso. La función de detección de presencia ofrece atenuación adaptativa basada en el comportamiento del usuario, lo que mejora la privacidad y la duración de la batería.

Para blindar aún más la seguridad de la información, Microsoft incluyó Windows Pro el cual ofrece la mayor seguridad integrada en el equipo al proteger la información de la empresa y los datos de clientes y empleados. Adicionalmente es un aliado de la productividad pues permite a todo el equipo de trabajo mantenerse enfocado, conectado e incrementando los resultados.

Dell Optimizer 3.0

En su nueva versión Dell Optimizer 3.0 mejora la inteligencia de las funciones ya existentes y agrega funciones de privacidad que ayudan a proteger los datos de los usuarios que incluyen la Privacidad contextual, que entrega una atenuación adaptativa, que significa la detección de atención para controlar la atenuación y mejorar la batería y la privacidad.

Protege la privacidad cuando alguien está mirando por encima del hombro del usuario ya que cuenta con Detección de espectadores que alerta, oscurece la pantalla, desenfoca la pantalla o activa la pantalla segura cuando se detecta un espectador:

● Utiliza las funciones de detección de presencia multiusuario en los nuevos sensores de proximidad

● Acciones cuando se detectan varias personas

● Alerta en pantalla

● Pantalla tenue

● Pantalla borrosa

● Activar pantalla segura

Permite ahorrar energía y protege la privacidad atenuando las pantallas:

● Atenúa la luz de fondo cuando el usuario se haya desconectado y apaga la pantalla cuando el usuario ya no está presente.

● Permite la temporización definida por el usuario para comenzar a atenuar

Dell Optimizer está disponible en la mayoría de las series comerciales de Dell, como son Latitude, OptiPlex y Precision, que cuenten con Windows 10/11 de 64 bits.