Toyota Grupo Purdy Costa Rica : Más de 68 años de caminar junto a los costarricenses

Esta marca líder en ventas de vehí­culos en Costa Rica, siempre pone a los clientes en el centro de todo lo que hace. En aras de anticipar y responder a sus necesidades, cuenta con el portafolio au­tomotor más amplio del mercado: desde modelos compactos hasta SUV, sedanes y 4×4 todoterreno, con opciones en gasolina, híbridos y electrificados.

Seguridad, calidad, confiabilidad y me­jora continua son otros valores integra­ dos en su ADN.

“La seguridad es el eje de todo lo que hacemos, desde el diseño de los vehículos hasta de las iniciativas de movilidad segu­ra que impulsamos en el país. La calidad y la confiabilidad son atributos que han per­mitido que generaciones de costarricen­ses confíen en la marca y nos elijan una y otra vez, mientras que la mejora continua, como parte de nuestra filosofía Kaizen, nos impulsa a innovar constantemente”, espe­cifica Jorge Guerra, director de Vehículos Retail de Grupo Purdy.