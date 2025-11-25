Toyota Grupo Purdy Costa Rica : Más de 68 años de caminar junto a los costarricenses

En la formación de la elipse más grande de Toyota participaron más de 15.000 personas.
Por Revista Summa
Esta marca líder en ventas de vehículos en Costa Rica, siempre pone a los clientes en el centro de todo lo que hace. En aras de anticipar y responder a sus necesidades, cuenta con el portafolio automotor más amplio del mercado: desde modelos compactos hasta SUV, sedanes y 4×4 todoterreno, con opciones en gasolina, híbridos y electrificados.
Seguridad, calidad, confiabilidad y mejora continua son otros valores integra dos en su ADN.
“La seguridad es el eje de todo lo que hacemos, desde el diseño de los vehículos hasta de las iniciativas de movilidad segura que impulsamos en el país. La calidad y la confiabilidad son atributos que han permitido que generaciones de costarricenses confíen en la marca y nos elijan una y otra vez, mientras que la mejora continua, como parte de nuestra filosofía Kaizen, nos impulsa a innovar constantemente”, especifica Jorge Guerra, director de Vehículos Retail de Grupo Purdy.
En la formación de la elipse más grande de Toyota participaron más de 15.000 personas.
Toyota, con el respaldo de Grupo Purdy, es parte de la vida y las familias costarricenses, gracias a que la empresa ha sabido construir relaciones duraderas con los clientes e impulsa campañas creativas y con propósito que conectan emocionalmente con su cotidianidad, tanto en televisión y medios digitales como en activaciones presenciales.
“Nuestra presencia en eventos de la industria y ferias es otro pilar que nos permite trascender. Por ejemplo, el stand de Toyota en Expomóvil (la feria automotriz más grande de Costa Rica) es reconocido como el de mayor afluencia. Además, como sabemos que la comunidad toyotera comparte nuestra pasión por el deporte, aparte de estar en eventos de auto movilismo y motocross, hemos extendido nuestro apoyo a otras actividades. Hemos organizado la Toyota Arenal Epic, una carrera de mountain bike en San Carlos (en la zona norte de Costa Rica); además, dos ediciones de Toyota Run, una media ma ratón. Así conectamos con nuestros clientes más allá de la venta de un modelo”, puntualiza.
UNA HISTORIA A TODA MARCHA
- En 1957 trae los primeros Toyota Land Cruiser, posicionándose como una aliada del sector productivo del país.
- Para 1971, el Toyota Corolla logra el primer lugar en ventas en Costa Rica y se convierte en la marca favorita de los costarricenses.
- En la década de 1990 marca otro hito con el desarrollo y primeras pruebas del Toyota RAV4 eléctrico en el país. Desde entonces, no ha cesado de ampliar su portafolio, con opciones de tecnologías innovadoras.
- En 2004 presenta en el país y la región la segunda generación del híbrido Toyota Prius.
- En el 2020, Grupo Purdy convirtió a CostaRica en el primer país en Latinoamérica en utilizar la tecnología de hidrógeno, poniendo a disposición los vehículos Toyota Mirai.
CAMPAÑAS EXITOSAS
- En el Mundial de Italia 90 obsequió un Toyota Corolla a cada jugador de la Selección de Costa Rica. Este regalo fue un reconocimiento por la destacada participación del equipo en el evento y una sorpresa que los futbolistas valoraron mucho, lo cual quedó demostrado en testimonios de varios de ellos y en el hecho de que algunos aún conservan los vehículos.
- Otra hazaña memorable fue el récord Guinness que obtuvo en 2017, durante la celebración del 60 aniversario, por la formación de la elipse de Toyota más grande jamás realizada en el mundo, con 1.600 vehículos.
- Cuenta con slogans memorables que han trascendido generaciones y se han convertido en parte de la cultura popular costarricense, como “¡Por algo es Toyota!” o “No lo maneje, maltrátelo”.