Top Employers Institute reconoce a Holcim Costa Rica como uno de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica

Crecimiento del talento, diversidad, bienestar integral y una cultura sólida de desarrollo profesional sitúan a Holcim Costa Rica entre los empleadores más atractivos de la región.

Por Revista Summa

Holcim Costa Rica continúa consolidándose como uno de los mejores lugares para trabajar en Latinoamérica, impulsando una cultura centrada en las personas, el desarrollo profesional, la diversidad y el bienestar integral. Este enfoque ha convertido a la compañía en un referente regional por la manera en que atrae, desarrolla y retiene talento.

Durante los últimos dos años, Holcim Costa Rica incorporó a 382 nuevas personas, lo que representa un crecimiento cercano al 40% y refleja una organización en plena expansión. Del total de contrataciones, el 28% corresponde a mujeres, fortaleciendo la participación femenina en posiciones clave de liderazgo, operación y desarrollo técnico.

“En Holcim Costa Rica nos esforzamos todos los días por crear un entorno donde cada persona pueda crecer, aportar y construir una carrera con propósito. Nuestro compromiso con el bienestar, la diversidad y el desarrollo del talento es lo que nos permite atraer perfiles de alto potencial y acompañarlos en su crecimiento profesional”, señaló Catalina Pagés, Directora de Personas de Holcim Costa Rica.

La compañía mantiene nuevas vacantes y programas de pasantías que se habilitan semanalmente, tanto en puestos operativos como administrativos. Además de una sólida plataforma de formación —que incluye la Universidad Holcim, Percipio, GoFluent, mentorías y alianzas con el INA y el TEC— la empresa ofrece un portafolio integral de beneficios, que abarca bienestar físico y emocional, servicios de salud, iniciativas de balance vida-trabajo y días adicionales de descanso, reforzando una experiencia laboral centrada en las personas.

Reconocimientos internacionales validan esta cultura centrada en el talento

El compromiso de Holcim con su gente fue reconocido por el Top Employers Institute (TEI), que otorgó a la compañía la certificación Top Employer 2025 en Costa Rica y el prestigioso Blue Seal 2025 para la región de Latinoamérica.

“Estos reconocimientos reflejan nuestro Holcim Spirit, una cultura donde el Propósito, las Personas y el Performance guían nuestras decisiones. Nos enorgullece estar entre los mejores empleadores de la región y, sobre todo, nos inspira a seguir creando un entorno donde nuestras más de 11.000 personas colaboradoras en Latinoamérica se sientan motivadas y conectadas con nuestro propósito”, afirmó Cecilia Glatstein, Chief People Officer de Holcim Latinoamérica.

El Top Employers Institute evalúa a las compañías según criterios como estrategia de talento, ambiente laboral, desarrollo profesional, bienestar, diversidad e inclusión. Holcim destacó en todas estas áreas, reforzando su posición como empleador líder en la región.

Holcim invita a más personas a unirse a su equipo

Como parte de su crecimiento continuo, Holcim mantiene oportunidades abiertas durante todo el año. Las personas interesadas en construir su carrera en la industria de la construcción sostenible pueden aplicar a través de: ● Portal de empleo: www.holcim.cr/puestosvacantes