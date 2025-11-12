TikTok busca alargar la carrera de sus creadores de contenido e impulsar las búsquedas

Pese a que la plataforma es especialmente popular entre las generaciones más jóvenes, su vicepresidenta destacó que “en los últimos tres o cuatro años” su audiencia a nivel mundial se ha vuelto “mayor”.

Por EFE

La vicepresidenta de soluciones globales de negocio de TikTok, Khartoon Weiss, afirmó este miércoles que la estrategia de futuro de la compañía es alargar la carrera de sus creadores de contenido si así lo desean y potenciar las búsquedas, en declaraciones a EFE durante la Web Summit de Lisboa, uno de los mayores eventos tecnológicos del mundo.

“La estrategia de la plataforma siempre será garantizar que estamos en la vanguardia de la innovación creativa y de los motores creativos para crecer, es lo más importante”, apuntó Weiss, después de haber intervenido en este foro internacional.

“Nos van a ver comprometidos con la comunidad de creadores, garantizando que si quieren tener un ciclo largo de vida y una carrera basada en la plataforma lo puedan tener”, dijo a EFE.

Además, quieren continuar innovando en comportamientos digitales como las búsquedas: “Uno de los creadores (de contenido en TikTok) acaba de decir que es su buscador de referencia”, aseguró.

“Queremos garantizar que hacemos gala de eso e impulsamos ese nuevo comportamiento digital”, apuntó la directiva.

Weiss hizo hincapié en que TikTok está “siempre” comprometido con la “responsabilidad, la confianza y la seguridad”.

Pese a que la plataforma es especialmente popular entre las generaciones más jóvenes, su vicepresidenta destacó que “en los últimos tres o cuatro años” su audiencia a nivel mundial se ha vuelto “mayor”.

“Tenemos lo que llamamos ‘grandfluencers’ (mezcla de las palabras en inglés grandparents, que significa abuelos, e influencer, influenciador en español). Estas generaciones mayores de abuelos son, de hecho, la mayor influencia en la plataforma, ya están ahí”, remarcó.

Weiss dio estas declaraciones a EFE tras intervenir en el escenario principal de la Web Summit en la ponencia ‘TikTok: La cultura que mueve el mundo’, donde habló de cómo prolongar las carreras de los creadores.

“Les estamos dotando de herramientas y servicios, desde todo lo que respecta a datos y cómo comprender si la plataforma colabora bien con ellos, a comprender cómo la IA les ayuda a aumentar su creatividad y no sustituirla”, comentó.