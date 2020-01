¿Tiene el síndrome post-vacaciones? Siga estos tips para regresar a la rutina

La Navidad es una época especial en la que rompemos la monotonía. Así que no se preocupe si tarda en cambiar el chip vacacional.

Por Entrepreneur

Viajar durante las vacaciones provoca un estímulo emocional tan grande, que incluso juega un papel más importante en nuestro estado de felicidad que otros acontecimientos en nuestras vidas, según indica un estudio realizado, con usuarios de todo el mundo, por Booking.com, compañía que conecta viajeros con alojamientos.

Según el 70% de los encuestados, la recompensa positiva que les genera conocer nuevos lugares es más duradera y valiosa que el que les brinda las cosas materiales. Además, el 77% decide planear un viaje para animarse un poco cuando necesita un cambio de aires.

Así, tanto los viajeros que salieron en estas fiestas decembrinas, como los que no, tienen un sentimiento post-navideño que puede impactar tus primeras semanas de regreso en el trabajo en distintos niveles. Pero para combatirlo, Booking.com propone algunos tips para arrancar el 2020 con el pie derecho.

No procrastines

Para quienes pasaron la Navidad fuera de casa, el primer tip para adaptarse más cómodamente a su regreso es desempacar sus maletas lo más pronto posible después de haber llegado a su hogar; de esta forma, evitan quedarse estancados en el recuerdo de su tiempo libre y les ayuda a empezar una nueva etapa en 2020. ¡Borrón y cuenta nueva!

No llegues al trabajo de golpe

Una buena idea es redactar diversas listas de pendientes para tus primeros días, lo que te ayudará a ponerte al tanto eficientemente y a tu propio ritmo.

El sol no sólo está en la playa

Una de las razones por la que las vacaciones estimulan todos nuestros sentidos, es porque la mayoría de los destinos son para disfrutarse al aire libre. Aunque no vivas cerca de la playa, no olvides salir a caminar por lo menos una vez al día para contagiarte de Vitamina D. Esto de verdad puede mejorar tu estado de ánimo.

Haz planes

Estar deseoso de futuros planes genera ilusión. No tiene que ser algo muy extravagante; desde reunirse con amigos para comer, hasta una mini escapada de fin de semana, hacer planes te ayudará a ver las cosas desde otra perspectiva.

No pierdas contacto

Diciembre nos deja mimados y acostumbrados a estar rodeados de familia y amigos. Y, para no sentirnos desalentados, es importante seguir en contacto con quienes nos hacen buena compañía.

Los buenos hábitos no descansan más

Después de haber tomado un descanso del ejercicio y la dieta, es esencial retomar aquellos buenos hábitos rápidamente: dormir y comer bien, o iniciar una rutina de ejercicio o meditación.

Recuerda tus experiencias

Ten presente los recuerdos de todo lo que viviste y celebraste durante las fiestas a través de anécdotas o fotos en redes sociales.

Toma un nuevo reto

No podemos dar tips de Año Nuevo sin mencionar las famosas resoluciones. Este es el tiempo para aprender cosas nuevas o mejorar algún talento escondido que convierta tu rutina diaria en algo más emocionante y entretenido.

Planea tu próxima aventura

Nunca es demasiado pronto para planificar tus futuras vacaciones. Es más, el 35% de los viajeros globales de Booking.com confiesan empezar a planear sus vacaciones con muchos meses de anticipación. ¡Semana Santa está a la vuelta de la esquina!