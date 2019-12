Tiendas de Campaña de lujo abren sus puertas en Costa Rica

Carpas de lujo con un diseño y construcción sustentables, rodeadas de naturaleza y con la experiencia de un santuario de perezosos, entre otras especies, fueron claves para la aceptación.

Por Revista Summa

Nayara Tented Camp, el complejo de tiendas de campaña de lujo abrió sus puertas el pasado 20 de diciembre, en La Fortuna de San Carlos. El complejo que forma parte de Nayara Resorts, se convirtió en el único en Costa Rica en ser aceptado como miembro del Leading Hotels of the World.

Luego de una inspección inicial del proyecto, un proceso de entrevistas y análisis de aproximadamente dos meses, por parte de los directores ejecutivos de Leading Hotels of the World, esta semana recibieron la gran noticia.

The Leading Hotels of the World es un consorcio que agrupa a más de 400 hoteles de lujo en 80 países del mundo, que ofrecen variados estilos de diseño y arquitectura y distintas experiencias, a aquellos viajeros que buscan descubrir nuevas aventuras.

Por ello, los detalles del diseño y construcción de Nayara Tented Camp, sus amenidades, sus características de sustentabilidad, los servicios, la atención y la experiencia que brindará al huésped, fueron claves para ser aceptado.

Constanza Navarro, directora de Mercadeo y Ventas de Nayara Resort, asegura que el haber sido aceptados es un reconocimiento del producto y del destino. Además, que es muy importante a nivel país porque sigue posicionando a Costa Rica como un país de alta calidad para el segmento de viajes de lujo.

“Los huéspedes de Nayara Tented Camp podrán disfrutar de la experiencia de alojarse en una carpa de lujo estilo safari, sumergida en una selva tropical virgen, rodeada de plantas y vida silvestre, con una impresionante vista al Volcán Arenal. Cada tienda cuenta con su propia piscina de aguas termales naturales”, agregó Navarro.

El proyecto también tendrá un área de piscinas de aguas termales naturales exclusivas de Nayara Tented Camp.

Un Santuario Natural

Uno de los mayores valores y atractivos de este proyecto, es que gracias a la reforestación de árboles de Guarumo (fuente de alimento de los osos perezosos) que ha realizado los últimos años Nayara Resorts, como parte de su compromiso de sostenibilidad, logró crear un santuario que refugia a más de 15 perezosos.

Estos, junto con la belleza natural que envuelve Nayara Tented Camp, podrán apreciarse y disfrutarse de una manera muy especial, ya que cada recorrido será guiado por naturalistas altamente capacitados. Los guías harán vivir a los huéspedes una experiencia al acompañarlos en las caminatas de observación de aves en la mañana, en el recorrido del santuario de osos perezosos y en la observación nocturna de ranas.

“Nayara Tented Camp tiene un concepto único y brinda una experiencia inigualable que no existía en Costa Rica, por eso la importancia de ser reconocido y hoy formar parte de Leading Hotels of the World. Nos pone en el radar de los turistas que andan buscando experiencias distintas de lujo y calidad”, concluyó Navarro.