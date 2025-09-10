Tica Bus invierte más de US$7 millones en nueva flotilla

La compañía adquirió 21 unidades que recorrerán las rutas que conectan Costa Rica con Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y fortalecerán la red regional que enlaza hasta Guatemala y México.
Por Revista Summa
En una de las renovaciones más significativas para el sector de transporte, MOBILITY ADO, con su marca local Tica Bus, incorporó 21 autobuses de última generación que representan más de la mitad de su flotilla actual, con el fin de que la marca ofrezca un servicio de transporte terrestre que conecte a Centroamérica de manera más eficiente y sostenible.
La nueva flotilla recorrerá las rutas que conectan Costa Rica con Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador, además de fortalecer la red regional que enlaza hasta Guatemala y México a través de su marca hermana Cristóbal Colón®.
Dante Mena García, director General de Centroamérica, compartió durante el evento de lanzamiento: “ Este es un hito que marca el inicio de una era en la historia de la movilidad en Costa Rica y Centroamérica, a través del cual reafirmamos nuestro compromiso y liderazgo en el transporte internacional terrestre en la región. Queremos que cada pasajero viva la misma experiencia de confort, seguridad y tecnología de punta sin importar el país donde aborde el autobús”, destacó.
La inversión realizada es de más de USD$7 millones, lo que representa la renovación superior al 50% de su flota y como punta de lanza, marca un paso muy relevante en la modernización del transporte terrestre internacional en Centroamérica.
Según compartió Mena este esfuerzo refleja una visión audaz y un compromiso con el progreso, no solo en términos de vehículos, sino también en el fortalecimiento del talento humano. “La movilidad no es solo un medio de transporte: transforma vidas. Nuestro propósito no solo trasciende en el mero traslado de personas; se trata de tejer historias, abrir puertas a oportunidades y edificar un futuro más sostenible para todos los centroamericanos y visitantes”.
Tecnología y seguridad a nivel europeo
Las nuevas unidades cuentan con tecnología Euro V, que reduce significativamente la emisión de carbono, colocándolas al nivel de los estándares de movilidad europeos.
Entre sus principales características destacan:
- Asientos reclinables con memory foam para mayor comodidad, ofreciendo un descanso supremo.
- Wi-Fi, aire acondicionado, cinco pantallas de entretenimiento y cargadores tipo C y USB para mantenernos siempre conectados.
- Elevador para personas con discapacidad, baños y amplias cajuelas.
- Sistemas avanzados de seguridad: EBS (frenado electrónico), ABS (antibloqueo), LDW (alerta de cambio de carril) y sensores de proximidad con ajuste automático de velocidad.
“No son solo autobuses; son embajadores de un viaje excepcional, donde cada detalle está pensado para elevar la experiencia del pasajero”, complementó Mena.
Impacto económico y social
La inversión no solo fortalece la propuesta de valor de Tica Bus, sino que también impulsa el desarrollo profesional de su gente. Gracias al apoyo de los fabricantes, los mecánicos y el equipo técnico reciben capacitaciones continuas. Así bien, los conductores, quienes son los verdaderos protagonistas de cada ruta, han completado jornadas de entrenamiento no solo para dominar estas unidades, sino para garantizar un manejo impecable, seguro y confortable. Para celebrar esta nueva era, Mena compartió que los conductores estrenan una imagen renovada: trajes y corbatas que simbolizan el profesionalismo y el orgullo de su labor diaria, asegurando la continuidad laboral de más de 300 colaboradores en Costa Rica y Centroamérica.
“Con esta renovación consolidaremos la fidelidad de nuestros pasajeros y trabajaremos para recuperar mercados que se contrajeron tras la pandemia de COVID-19. Nuestros pasajeros son la prioridad y con hechos concretos estamos apostando por un transporte más cómodo, seguro y sostenible para toda la región”, agregó Dante Mena García, Director General de Centroamérica. Mena agradece por la confianza de los pasajeros. “Por ustedes existimos, y a ustedes nos debemos por completo. Continúen confiando en nosotros, y nosotros seguiremos invirtiendo sin descanso para ofrecerles experiencias de viaje únicas, al nivel de los más elevados estándares de calidad”, agregó.
Inversión regional
En julio pasado en Guatemala, se inauguró la primera terminal de Mobility ADO en Centroamérica. Un espacio que fusiona nuestra identidad visual, nuestros rigurosos estándares de calidad y la filosofía de servicio de nuestro grupo: Mobility ADO, con más de 85 años de experiencia transformando la movilidad en México, España, Chile y toda la región. Hoy, con esta nueva inversión en Tica Bus, Mobility ADO reafirma su compromiso con Costa Rica y Centroamérica.