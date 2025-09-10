Tica Bus invierte más de US$7 millones en nueva flotilla

La compañía adquirió 21 unidades que recorrerán las rutas que conectan Costa Rica con Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador, y fortalecerán la red regional que enlaza hasta Guatemala y México.

Por Revista Summa

En una de las renovaciones más significativas para el sector de transporte, MOBILITY ADO, con su marca local Tica Bus, incorporó 21 autobuses de última generación que representan más de la mitad de su flotilla actual, con el fin de que la marca ofrezca un servicio de transporte terrestre que conecte a Centroamérica de manera más eficiente y sostenible.

La nueva flotilla recorrerá las rutas que conectan Costa Rica con Panamá, Nicaragua, Honduras y El Salvador, además de fortalecer la red regional que enlaza hasta Guatemala y México a través de su marca hermana Cristóbal Colón®.

Dante Mena García, director General de Centroamérica, compartió durante el evento de lanzamiento: “ Este es un hito que marca el inicio de una era en la historia de la movilidad en Costa Rica y Centroamérica, a través del cual reafirmamos nuestro compromiso y liderazgo en el transporte internacional terrestre en la región. Queremos que cada pasajero viva la misma experiencia de confort, seguridad y tecnología de punta sin importar el país donde aborde el autobús”, destacó.

La inversión realizada es de más de USD$7 millones, lo que representa la renovación superior al 50% de su flota y como punta de lanza, marca un paso muy relevante en la modernización del transporte terrestre internacional en Centroamérica.

Según compartió Mena este esfuerzo refleja una visión audaz y un compromiso con el progreso, no solo en términos de vehículos, sino también en el fortalecimiento del talento humano. “La movilidad no es solo un medio de transporte: transforma vidas. Nuestro propósito no solo trasciende en el mero traslado de personas; se trata de tejer historias, abrir puertas a oportunidades y edificar un futuro más sostenible para todos los centroamericanos y visitantes”.

Tecnología y seguridad a nivel europeo

Las nuevas unidades cuentan con tecnología Euro V, que reduce significativamente la emisión de carbono, colocándolas al nivel de los estándares de movilidad europeos.

Entre sus principales características destacan: