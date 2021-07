“The Terrace TV” de Samsung recibe la primera verificación de visibilidad en exteriores de la industria de UL

La compañía está redefiniendo el mundo de los televisores, teléfonos inteligentes, dispositivos portátiles,

Por Revista Summa

Samsung Electronics Co., Ltd. Anunció hoy que todos los modelos de The Terrace TV, de la línea de productos premium diseñada para estilos de vida al aire libre, se han convertido en los primeros en la industria de la televisión en ser verificados para rendimiento de visibilidad en exteriores.

Esta verificación proviene de Underwriters Laboratories (UL) con sede en EE. UU., una organización mundial independiente de ciencia de la seguridad con más de un siglo de experiencia en impulsar la innovación en soluciones de seguridad.

En entornos normales al aire libre, los consumidores deben encontrar medios para bloquear la luz solar para obtener una visibilidad adecuada, lo que ha sido un problema importante en todas las categorías de productos relevantes. Para recibir esta verificación, un producto debe someterse a varias rondas de pruebas rigurosas, en las que el brillo máximo de más de 3,000 ~ 4,000 nits, una relación de contraste más alta de más de 1,000: 1 y un volumen de color superior al 80 por ciento deben alcanzarse en conjunto por debajo de 10,000. Condición LUX. The Terrace TV ha mostrado un rendimiento excepcional en estas tres áreas claves para que los espectadores puedan disfrutar de imágenes claras y vívidas incluso en exteriores con mucha luz.

También cuenta con la pantalla QLED premium de Samsung, la tecnología antirreflejos que reduce el reflejo de la luz de su superficie, así como la tecnología de optimización de la calidad de imagen AI para el ajuste automático del brillo.

Además, el OH551 de Samsung, un producto de señalización exterior que utiliza las mismas tecnologías de visibilidad exterior que The Terrace, también recibió verificación de visibilidad. Samsung también reconoce la importancia de la resistencia a la intemperie contra la lluvia y el polvo para los modelos de televisores para exteriores. La compañía obtuvo la certificación estándar de resistencia al agua y al polvo IP55 de la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC), que junto con la última verificación de UL desempeñará un papel fundamental para fortalecer los esfuerzos de Samsung para brindar una experiencia de visualización óptima en diversas condiciones al aire libre.

«La verificación de visibilidad exterior de UL para The Terrace permitirá a los consumidores de todo el mundo agregar valores a sus experiencias de visualización», dijo Yong Hoon Choi, Vicepresidente Ejecutivo de Visual Display Business en Samsung Electronics. «Como líder en la industria de la televisión, Samsung continuará impulsando tecnologías innovadoras que están optimizadas para estilos de vida nuevos y emergentes «.