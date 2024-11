The State of Fashion 2025: Un año retador para la industria de la moda

Los mercados de moda en línea enfrentan dificultades, con caídas en los precios de acciones del 77% en promedio entre 2021 y 2024. En 2025, las marcas deberán adaptarse o volverse obsoletas.

Por Revista Summa

Los desafíos económicos y geopolíticos, combinados con los cambios en los valores de los clientes, definirán un año turbulento para la industria global de la moda de 2,5 billones de dólares, según The State of Fashion 2025, el informe anual de McKinsey & Company y BoF Insights, el equipo de datos y asesoramiento de The Business of Fashion.

No es sorprendente que persista una profunda sensación de incertidumbre entre los ejecutivos de la industria de la moda. De cara a 2025, sólo el 20% de los ejecutivos espera que las condiciones mejoren en comparación con 2024, el 41% piensa que las condiciones seguirán siendo las mismas y el 39% predice que empeorarán. El 70% de los ejecutivos de la moda citó la falta de confianza del consumidor y el deseo de gastar como la mayor preocupación para el año que viene, y más del 80% de los compradores planean gastar lo mismo o menos en moda en 2025.

Las marcas de moda deberán adaptarse al contexto cambiante rápidamente o arriesgarse a quedarse atrás. Con un crecimiento de la industria que se prevé se estabilice en dígitos bajos, las marcas deberán luchar por su cuota de mercado reevaluando su relación con los clientes, priorizando demografías desatendidas y demostrando que sus productos valen la pena.

No obstante, el informe también destaca algunos puntos de oportunidad, como el auge de las marcas emergentes, que se proyecta generarán la mayor parte de las ganancias económicas en el segmento de ropa deportiva en 2025. El avance de la inteligencia artificial (IA) también podría empoderar a los compradores y transformar sus recorridos de descubrimiento, ayudándolos a superar la «parálisis de elección» al comprar en línea.

El informe identifica 10 áreas de enfoque clave para la industria de la moda en el próximo año, respaldadas por datos patentados de una encuesta global de ejecutivos de la moda, así como una encuesta de consumidores realizada en los EE. UU., el Reino Unido, Francia y China.

Consumidores conscientes del costo impulsan los segmentos de relación calidad-precio

La inflación y las presiones económicas han creado un cambio de valores, lo que ha hecho que los clientes adopten comportamientos conscientes de los costos y que haya dado lugar a un crecimiento de los segmentos con una fuerte percepción de la «buena relación calidad-precio».

El informe destacó que el 41% de los consumidores recurren a tiendas de segunda mano cuando buscan ofertas de ropa. Si bien la cultura de las «dupes» ha sido un tabú en el pasado, la compra de réplicas más baratas ha ganado popularidad gracias a la Generación Z. Entre los compradores del Reino Unido, el 11% dice que compra una réplica al menos una vez cada varios meses. La mitad lo hace por el ahorro, pero el 17% considera que las réplicas son una gran alternativa incluso si pueden permitirse el original.

Reducción en la sostenibilidad

El informe ha expuesto que, a medida que la industria sigue buscando el crecimiento en un clima desafiante, la sostenibilidad ha quedado fuera de la agenda de los ejecutivos de la moda. A pesar de la creciente regulación, el 63% de las marcas están atrasadas en sus objetivos de descarbonización para 2030 y solo el 18% de los ejecutivos de la moda considera que la sostenibilidad es un riesgo importante para 2025, en comparación con el 29% en 2024.

La fragmentación en toda la cadena de valor de la moda y el sentimiento negativo de los consumidores hacia el gasto han hecho que las marcas dejen de priorizar la sostenibilidad y reduzcan sus compromisos. Esto se ve agravado por la falta de voluntad de los clientes de pagar una prima por productos más sostenibles.

Se proyecta que el consumo de prendas de vestir aumentará un 63% hasta alcanzar los 102 millones de toneladas para 2030 y, si la industria continúa su trayectoria actual, para 2050 consumirá más de una cuarta parte del presupuesto mundial de carbono.

El mercado intermedio de la moda está creciendo y las plataformas de comercio electrónico en línea luchan por recuperar el impulso

El informe predice que el mercado intermedio de la moda generará márgenes récord en 2024. Entre los actores que mostraron un mejor desempeño durante el período se incluyen las marcas de centros comerciales que están comenzando a ver el resultado de sus esfuerzos de transformación, así como las marcas de ropa deportiva más desafiantes.

Después del auge de las compras por comercio electrónico durante la pandemia, los mercados de moda en línea ahora enfrentan desafíos de modelo de negocios a un nivel existencial que requerirá una reestructuración fundamental. Los precios de las acciones de los mercados de moda en línea cayeron un 77% entre 2021 y 2024. En Europa, especialmente, los mercados en línea se enfrentan cada vez más al desafío de actores de alto crecimiento como Shein y Temu.

Parálisis de elección y solución mediante IA

La parálisis de elección está afectando las tasas de conversión en línea, y las marcas buscan usar IA para resolverlo. La IA permite ofrecer sugerencias personalizadas que reducen las barreras para la compra.

Imran Amed, fundador y CEO de The Business of Fashion, declaró: “Desde el mercado de lujo hasta el retail, la industria busca una nueva normalidad en un mundo post-COVID más incierto e inestable. El Estado de la Moda 2025 muestra que la antigua estrategia está obsoleta. La industria de la moda necesita nuevas fórmulas para el éxito”.

Gemma D’Auria, socia sénior y líder global del sector de moda y lujo en McKinsey, afirmó: “Aunque 2025 estará lleno de retos, las empresas tienen la oportunidad de adaptarse. Este informe profundiza en cómo los líderes de moda pueden navegar el cambiante panorama y prosperar mediante la adopción de nuevas tecnologías y el enfoque en nuevas regiones”.

Los 10 temas clave en el informe The State of Fashion 2025 son: