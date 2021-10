Terumo BCT inaugura planta de manufactura en Costa Rica

La expansión, de 60 millones de dólares, demuestra la inversión continua de la compañía para respaldar su cadena de suministro global que abarca 130 países.

Por Revista Summa

Terumo Blood and Cell Technologies, una empresa de tecnología médica con sede en Estados Unidos y subsidiaria de Terumo Corporation, con sede en Tokio, inauguró su nueva planta de manufactura en La Lima, Cartago, Costa Rica.



La planta de manufactura de clase mundial, de 60 millones de dólares, se alinea con la misión de la compañía de contribuir a la sociedad a través de la atención en salud de más pacientes. La producción en Costa Rica, en la planta de 20.000 metros cuadrados, atenderá principalmente a clientes en las Américas. La empresa fabrica dispositivos y productos médicos que se utilizan para recolectar, separar, fabricar y procesar sangre y células.



En la actividad de inauguración este 21 de octubre, el presidente de la República, Carlos Alvarado, recordó que esta multinacional de ciencias de la vida había anunciado su llegada al país hace tres meses y hoy ya está inaugurando su planta, una inversión que generará más empleo y permitirá continuar consolidando ese importante cluster productivo.



Recordó que, en coordinación con la empresa, el Ministerio de Trabajo ha invertido más de ₡20 millones, desde su iniciativa EMPLEATE, para beneficiar a 78 personas, al ayudarlos a desarrollar las competencias y capacidades que se requieren para laborar ahí, y en noviembre arrancarán con otro grupo de 30 personas.



«Costa Rica, líder en exportaciones de dispositivos médicos, es tierra fértil para las inversiones sofisticadas y para establecer relaciones de largo plazo con las empresas que nos brindan su confianza para la elaboración de productos de alta calidad en el sector de las ciencias de la vida, así como en muchos otros sectores con elevados niveles de exigencia”, finalizó el mandatario.



Antoinette Gawin, presidenta y CEO de Terumo Blood and Cell Technologies, comentó: “Nuestro nuevo sitio de manufactura de clase mundial en Costa Rica es una de las muchas inversiones estratégicas que nos posicionan para el crecimiento, al mismo tiempo que amplían nuestra huella geográfica. Costa Rica nos permite atender mercados clave de manera más efectiva mientras mantenemos la proximidad con nuestros clientes del área del cuidado de la salud y los pacientes a los que atienden”.



Chris Williams, vicepresidente ejecutivo de manufactura global, agregó: “Costa Rica es un hub para los fabricantes de dispositivos médicos. Aquí tenemos talento profesional disponible y la infraestructura sólida que necesitamos para cumplir con el compromiso con nuestros clientes de entregar productos médicos de alta calidad”.



El Ministro de Comercio Exterior, Andrés Valenciano se mostró complacido y comentó: “La expansión de la empresa Terumo es un ejemplo de cómo el país ha logrado posicionarse a nivel internacional como un importante actor y un destino atractivo para este sector. Incluso refleja el gran trabajo que se ha venido realizando de transformar al país en un hub innovador y sofisticado para el sector de ciencias de la salud. Actualmente, los dispositivos médicos son el principal producto de exportación de Costa Rica, representando el 35% de las exportaciones de bienes del país de enero a agosto 2021.”



Además, añadió: “Celebramos la expansión de un 33% de la capacidad actual de Terumo, lo cual demuestra una relación consolidada con nuestro país que esperamos siga creciendo y diversificando su gama de productos conforme a esta nueva inversión.”



Por su parte, el director general de CINDE, Jorge Sequeira, comentó: “Es un orgullo contar con Terumo Blood and Cell Technologies en Costa Rica. Su presencia da fe del potencial que tenemos como país para aportar a la tecnología médica global gracias a cualidades que la empresa misma ha destacado como son la calidad de nuestro talento humano, una sólida cadena de suministros y un hub comprobado para la manufactura y exportación de dispositivos médicos. Precisamente, desde hace cuatro años, este tipo de dispositivos lidera las exportaciones de bienes del país, cuyo valor se aproxima a superar los $5 mil millones este año, ya que el acumulado durante este primer semestre tuvo un equivalente a US$2.502 millones. Visualizamos a una Costa Rica que, cada vez más, genera proyectos de mayor valor agregado”.



Terumo Blood and Cell Technologies emplea a más de 7.000 personas en todo el mundo y mantiene su sede en Lakewood, Colorado, Estados Unidos. En Costa Rica, la empresa empleará a unas 700 personas para 2023, cuando la nueva planta alcance su plena capacidad de producción. La nueva instalación de Terumo Blood and Cell Technologies amplía la gama de productos para el cuidado de la salud en el sector de las ciencias de la vida en Costa Rica.



La nueva sede incluirá dos cuartos limpios para el ensamblaje de tecnología médica. Eventualmente, operará dos turnos todos los días excepto los domingos. Se invita a las personas candidatas interesadas a enviar un correo electrónico reclutamiento.cr@terumobct.com.



Fabricado en Costa Rica por Terumo Blood and Cell Technologies



La fábrica en Costa Rica apoyará la fabricación de: Sistema automatizado de recolección de sangre*Trima Accel® : dispositivo médico utilizado en bancos de sangre y otros entornos de atención médica que puede recolectar componentes sanguíneos transfundibles en cualquier combinación. Los componentes sanguíneos incluyen plasma, plaquetas y glóbulos rojos.Sistema de aféresis*Spectra Optia® : una aféresis terapéutica líder en la industria.

Procesamiento de células y plataforma de recolección de células que permite a los operadores dedicar más tiempo a la atención del paciente. Entre otras funciones, este sistema se utiliza para el intercambio de glóbulos rojos para controlar la anemia de células falciformes y para la recolección de células madre para trasplantes de células madre.

Sistema de expansión celular*Quantum® : un sistema de cultivo celular automatizado diseñado para reducir la participación del operador en un proceso manual. Utiliza tecnología de biorreactores de fibra hueca que es funcionalmente cerrada y apropiada para un entorno de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

El sistema Quantum se utiliza en la industria de la terapia celular y genética. Este producto es para uso en laboratorio.Productos*Harvest® : paquete de procedimiento de plasma rico en plaquetas (PRP), paquete de procedimientos concentrado de aspirado de médula ósea, BMAC®) y paquete de procedimientos AdiPrep®.

Una línea de productos que permite la producción de biológicos autólogos. Con los biológicos autólogos, los médicos pueden aprovechar el potencial de las propias células del paciente mediante un proceso de recolección y concentración centrífuga de sangre, médula ósea o tejido adiposo.