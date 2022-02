Teleperformance: Ambiente laboral inspirador y de crecimiento

Teleperformance incentiva que los líderes compartan su experiencia y conocimiento para estimular el desarrollo profesional de los colaboradores.

Por Revista Summa

Promueve una cultura de bienestar para sus colaboradores mediante una serie de programas y políticas de gestión humana para generar espacios de trabajo que incentiven su desarrollo y les permitan crecer dentro de la organización. La implementación de horarios flexibles, el teletrabajo e iniciativas para de desempeño son parte de las herramientas que aplica, al tiempo que la filosofía organizacional inspira a las personas a lograr niveles de excelencia y a estar en constante evolución.

“Contamos con un plan carrera denominado JUMP!, diseñado especialmente para fortalecer las competencias que necesita cada colaborador en las distintas etapas de su carrera para ascender dentro de la empresa. Además, hacemos revisiones de talento y desempeño para identificar el potencial y las oportunidades de mejora.Nuestro equipo de liderazgo juega un rol fundamental en el proceso, compartiendo su experiencia y conocimiento para que todas las personas tengan la oportunidad de convertirse en mejores profesionales”, detalla Alejandra Colorado, directora de Recursos Humanos.

Teleperformance también dispone de una plataforma interna de aprendizaje, donde brinda cursos gratuitos con temáticas vinculadas a las distintas funciones y otras que puedan ser de interés para el fortalecimiento de habilidades.

“Procuramos un ambiente de trabajo dinámico, acompañado de diversión y celebración. Nuestra estrategia high-touch tiene como objetivo lograr una experiencia excepcional en nuestros colaboradores y destacar como una empresa centrada en las personas”, añade.

INICIATIVAS QUE MARCAN DIFERENCIA

Programa de bienestar en el trabajo: Passion 4 You. Se centra en la buena salud física y mental de los colaboradores, con servicios y plataformas gratuitas al alcance de todos.

Programas de Responsabilidad Social: Citizen of the World y Citizen of the Planet. Procuran crear impacto positivo en las comunidades donde operan. La empresa se suma a distintas causas sociales y medioambientales, a través de donaciones,

voluntariado, alianzas y programas de desarrollo.

Programas de Reconocimiento: Están orientados en reconocer la entrega y los buenos resultados de los colaboradores,

así como la vivencia de los valores de la organización.