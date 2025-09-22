TeKnowledge presenta su Suite de Seguridad Preparada para IA para redefinir la resiliencia cibernética

La IA está transformando rápidamente cada parte del negocio.

Por Revista Summa

TeKnowledge anunció hoy el lanzamiento de su nueva Suite de Seguridad Preparada para IA, una oferta única de seguridad gestionada diseñada desde cero para ayudar a las empresas a protegerse en la próxima ola de adopción de IA generativa. La suite está especialmente diseñada para grandes organizaciones que avanzan rápidamente en innovación con IA pero enfrentan dificultades para mantener la seguridad al mismo ritmo.

La IA generativa ha creado una nueva y vasta superficie de ataque. Las organizaciones ahora enfrentan amenazas como la inyección de instrucciones (prompt injection) y la fuga de datos. También enfrentan riesgos ocultos en la cadena de suministro de IA: conjuntos de datos comprometidos, modelos, herramientas de terceros y más. Los enfoques tradicionales de seguridad simplemente no fueron diseñados para enfrentar estos desafíos. Al mismo tiempo, la mayoría de las empresas carecen de la experiencia interna necesaria para defender sus entornos de IA. Esta brecha entre la acelerada adopción de IA y la limitada capacidad de seguridad deja a las empresas expuestas a gran escala.

La nueva oferta de TeKnowledge proporciona la experiencia, los servicios y la resiliencia operativa necesarios para cerrar esa brecha. Está estructurada en tres pilares:

· Evaluar – Pruebas de penetración, simulaciones adversarias y evaluaciones de seguridad específicas para IA que revelan riesgos ocultos.

· Implementar – Migración a la nube con diseño seguro, gestión de cumplimiento y administración de SOC adaptada a cargas de trabajo de IA.

· Optimizar – Capacitación consciente de IA, monitoreo inteligente y soluciones de experiencia del cliente seguras que garantizan que la protección escale junto con la adopción.

Preparado para IA significa preparado para el negocio. TeKnowledge capacita a las empresas para enfrentar los desafíos más complejos de ciberseguridad actuales con servicios gestionados integrales, soluciones impulsadas por IA, una base de confianza cero y experiencia comprobada en Microsoft.

“La IA está transformando rápidamente cada parte del negocio, y la seguridad debe evolucionar igual de rápido”, dijo Aileen Allkins, presidenta y directora ejecutiva de TeKnowledge. “Las empresas no necesitan más herramientas, necesitan socios confiables que puedan aportar claridad, resiliencia y protección real en esta nueva era. Eso es lo que TeKnowledge está preparado para ofrecer.”

La Suite de Seguridad Preparada para IA de TeKnowledge está disponible de inmediato como un conjunto modular de servicios. Cada componente puede implementarse de forma independiente o como parte de un compromiso integral de seguridad gestionada, lo que permite a los CISOs y líderes de seguridad reducir el riesgo y aumentar el control a medida que se expande la adopción de IA.