Tecnología es el motor del cambio del modelo de negocio bancario

Por Revista Summa

En el marco de la celebración de sus 20 años como compañía y ante el emerger de nuevos jugadores ajenos al tradicional negocio bancario, Latinia, fabricante de software de procesamiento de eventos en tiempo real, se ha propuesto este 2020 aprovechar todo el potencial que la tecnología de análisis del contexto financiero y los datos del cliente puede aportar tanto a éstos como a los bancos. En 2019, la empresa catalana analizó, filtró y procesó más de 2.000 millones de eventos en entre sus más de 30 bancos clientes, localizados principalmente en la región de América Latina.

“Es fundamental que la banca tenga en cuenta que aunque tiene la confianza del cliente, su fidelidad es vaporosa, y con esto nos referimos a que hoy los compradores no le pertenecen a nadie, sino que son de muchos. Existe un concepto elástico de propiedad, el cual depende de la generación de experiencias no sólo enfocadas al momento de la venta sino al día a día de la relación”, explica Oriol Ros, director de desarrollo corporativo de Latinia.

Según datos del Banco Mundial, el aumento significativo en el uso de teléfonos celulares y de internet para realizar operaciones financieras entre 2014 y 2017, ha contribuido a que la bancarización aumente un 9% a nivel mundial, y un 13% la proporción de titulares de cuentas que envían o reciben pagos a través de medios digitales en países desarrollados.

“Gracias a las nuevas tecnologías, el banco tiene la oportunidad de ampliar las fronteras de su negocio, ofrecer no solo productos sino particularmente servicios que no sean financieros, aprovechando en tiempo real todo lo que está sucediendo y conoce del cliente. El negocio financiero no se circunscribe ya a los clásicos productos que la banca lleva comercializando hace décadas, sino a entender el estilo de vida del cliente”, agrega el ejecutivo de Latinia.

Los bancos deben enfocarse en los llamados eventos vitales de sus clientes en lugar de conceptos puramente transaccionales, es decir, envolver las necesidades puntuales que todos tenemos con más servicios. Todos tenemos a lo largo de nuestra vida una serie de capítulos más o menos comunes; independizarnos, casarnos, adquirir una primera vivienda, etc. Estos sucesos son previsibles, entonces, para alguien que busca comprar una casa, puede ofrecérsele un servicio de búsqueda; para el que la compra a través de una hipoteca concedida por el banco, puede ofrecérsele hacer la mudanza; cuando vive en ella, gestionarle la limpieza doméstica, y así. Y esto es solo hablando de la compra de una vivienda.

Apuesta por Fintechs

La banca se encuentra en constante competencia con compañías de todos los sectores, no solo del originalmente financiero, y como resultado la mayoría de las entidades están incorporando tecnologías como Inteligencia Artificial para estar a la vanguardia en un mercado cada vez más competido y competitivo. En este sentido, las fintech se han convertido en un gran apoyo para la industria financiera, ya que tienen el ADN de entender mejor usuario y llegar a él de forma más frictionless, dos puntos importantes que Latinia tiene en consideración además de aprovechar el contexto.

Conscientes de esto, el fabricante tiene como objetivo para este 2020 continuar invirtiendo en fintechs de la región, donde hasta el momento han realizado 45 inversiones como socios de Startupbootcamp, y 8 inversiones directas a empresas fintech como Dapp, Facturedo, Flink y Prometeo, siendo el primer fondo corporativo (empresa) inversor en LatAm en fintech.

“Casi toda la banca ha entendido el concepto de trabajar en red con terceros. Después de los smartphones, las fintechs han sido un brazo para la bancarización de ciertos segmentos desatendidos y no los competidores de la banca tradicional como muchos pensaban. Seguimos comprometidos con el desarrollo de fintechs en Latinoamérica y apostamos a aumentar nuestra inversión en iniciativas pertenecientes a esta industria”, concluye el ejecutivo de Latinia.