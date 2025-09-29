En Septiembre llega el ranking de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2025
En Septiembre llega el ranking de las Empresas con Mejor Reputación Corporativa 2025

Talento: la nueva ventaja competitiva en la transformación tecnológica

Sep 29, 2025 | Noticias de Hoy

Revista SUMMA
Somos el principal grupo editorial de revistas en América Central y el Caribe.

0

Share Tweet Send Share

Una estrategia de talento bien ejecutada puede transformar la operación.

Por Revista Summa

La transformación tecnológica va más allá de la inversión en inteligencia artificial, nube híbrida o automatización: su éxito depende de la capacidad de las organizaciones para desarrollar, retener y movilizar el talento que las impulsa.

Según IBM, las empresas que integran la gestión del talento en su estrategia digital logran acelerar la innovación, anticiparse a las disrupciones y adaptarse con agilidad a entornos cambiantes. Este enfoque abarca todo el ciclo de vida del capital humano, desde la atracción y formación de nuevos perfiles hasta la creación de experiencias laborales que fomenten el compromiso y la productividad.

El desafío es urgente. De acuerdo con el McKinsey 2024 Data Summit Survey, el 77 % de las compañías carece de las habilidades necesarias en áreas críticas como ciberseguridad y gestión de datos, y solo el 12 % cuenta con programas específicos para atraer y retener ese talento.

IBM, por su parte, ha demostrado que una estrategia de talento bien ejecutada puede transformar la operación: su modelo Intelligent Business Operations redujo más del 40 % de los costos operativos en funciones corporativas y generó ahorros valorados en 3 500 millones de dólares en dos años, reinvirtiendo esos recursos en innovación y desarrollo de personas.

Componentes clave para una gestión efectiva del talento

· Adquisición y retención: captar perfiles de alto valor y garantizar su permanencia en la organización.

· Incorporación: preparar a los nuevos colaboradores para generar impacto desde el primer día.

· Desarrollo de competencias: recalificar y perfeccionar habilidades para afrontar los cambios tecnológicos.

· Gestión del rendimiento: optimizar resultados y cuidar el equilibrio entre la vida personal y laboral.

· Experiencia del empleado: construir entornos de trabajo que impulsen la satisfacción y el sentido de propósito.

· Planificación de personal y sucesión: asegurar la continuidad de liderazgo y talento clave.

En un contexto de escasez de mano de obra, brecha de habilidades y expectativas laborales en evolución, la gestión estratégica del talento se consolida como un factor decisivo para que las empresas lideren la transformación tecnológica y mantengan su competitividad.

K

Artículos Relativos

Share on Facebook Share on Twitter