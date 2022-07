Talento costarricense podrá acceder a cursos de ciberseguridad a través de nueva plataforma gratuita

Skills for all aborda directamente la necesidad de preparar a los trabajadores con habilidades de ciberseguridad en un momento en que las amenazas cibernéticas están en su punto más alto.

Por Revista Summa

Frente a una transformación digital que ya no tiene vuelta atrás y donde las amenazas de seguridad se van incrementando, la capacitación de los profesionales en ciberseguridad debe convertirse en una prioridad, de manera que las economías puedan enfrentar los nuevos retos que esta era nos presenta.

En solo tres años a partir de ahora, la industria tecnológica predice que 3.5 millones de puestos de trabajo de ciberseguridad quedarán sin cubrir en el mundo, mientras que las ciberamenazas continuarán sin cesar, de acuerdo a estimaciones de Cybersecurity Ventures.

“La ciberseguridad va a jugar un rol cada vez más relevante en las estrategias de negocio de las empresas. Para la región centroamericana y para Costa Rica, generar talento para suplir esta demanda puede significar mayor atracción de inversión extranjera, la creación de empleo bien remunerado y el aprovechamiento de las oportunidades que la economía 4.0 presenta para nuestras naciones”, explica Luis Carlotti, Country Leader de Cisco para Centroamérica y el Caribe.

Con este objetivo Cisco Networking Academy, el programa de responsabilidad social corporativa más grande y de más larga duración de Cisco, ha lanzado el Cybersecurity Learning Pathway que permite a las personas interesadas, de manera autónoma desarrollar habilidades sobre ciberseguridad. Los primeros cursos ya están disponibles en español, inglés y portugués.

Educación para todos

Para Cisco Networking Academy, todas las personas, sin importar dónde vivan, su nivel económico, edad, género o antecedentes, merece un acceso igualitario a la educación y la oportunidad de obtener un trabajo y que contribuya al mejoramiento de la sociedad.

Con la pandemia se trastocó, aceleró y expuso desigualdades que impactan su desarrollo. Los trabajadores sin título universitario, las mujeres, las minorías étnicas y los jóvenes han sido los más afectados por la ampliación de las brechas económicas a nivel global. Por otro lado, las empresas de todas las industrias están luchando para llenar puestos de trabajo de TI críticos en áreas de demanda en redes, ciberseguridad y desarrollo de software.

Como los estilos de aprendizaje han cambiado, Cisco Networking Academy ha desarrollado Skills for all para poder lograr un futuro inclusivo para todos. Skills for All es una plataforma gratuita, móvil que ofrece experiencias de aprendizaje al ritmo de cada individuo, con un programa de estudio de calidad alineado con los trabajos de la industria. Las personas solo requieren una conexión a internet con un dispositivo conectado para ingresar.

A través de Skills for All los usuarios pueden acceder al Cybersecurity Learning Pathway, el cual cuenta con laboratorios, simulaciones y pruebas prácticas. Al estar alineado con la nueva certificación de Certiport Information Technology (IT) Specialist Cybersecurity, los alumnos se pueden preparar para obtener la certificación, lo cual les apoyará para desempeñar roles como técnico de ciberseguridad, analista junior de ciberseguridad y soporte de help desk. Asimismo, los egresados pueden aprovechar el programa de Talent Bridge de Cisco y utilizar el motor de búsqueda de empleo que incluye oportunidades en más de 725 socios empleadores en 70 países.

Este camino a la ciberseguridad ofrecido a través de Skills for all, aborda directamente la necesidad de preparar a los trabajadores con habilidades de ciberseguridad en un momento en que las amenazas cibernéticas están en su punto más alto.

Cybersecurity Learning Pathway profundiza el compromiso de Cisco de construir un futuro inclusivo para todos, independientemente de la raza, el género, los antecedentes, la ubicación o las circunstancias. La inversión realizada por Cisco para Skills for all, también busca cerrar la brecha cada vez mayor entre las personas que buscan un trabajo significativo y los empleadores que están desesperados por llenar puestos de trabajo críticos donde hacen falta personas con las habilidades digitales requeridas.

La página para ingresar a la plataforma es https://skillsforall.com/course/introduction-to-cybersecurity y el idioma para el curso puede elegirse en el botón de Get Started.

Cisco Networking Academy es el programa de responsabilidad social corporativa más grande y de más larga duración de Cisco. Establecido en 1997, Networking Academy ha capacitado a más de 15 millones de estudiantes en 180 países de todo el mundo. Desde entonces, casi 2.2 millones de estudiantes han participado en cursos de CCNA para aprender las habilidades necesarias para los trabajos de tecnología de nivel básico.