Superintendencia de El Salvador condiciona compra CLARO – MOVISTAR

Se advirtió que la adquisición produciría limitaciones a la competencia en los mercados de telefonía móvil, fija y servicios de conectividad empresarial.

Por Revista Summa

El Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia (CDSC) condicionó la aprobación de la concentración económica en la que América Móvil, propietaria de la marca CLARO, busca comprar el capital accionario de Telefónica Móviles El Salvador y de Telefónica Multiservicios (MOVISTAR), actualmente propiedad de Telefónica Centroamérica Inversiones. Si CLARO cumple con las condiciones, podrá ejecutar la compra, de lo contrario se entenderá por denegada. El cumplimiento de las condiciones impuesta por la SC es necesario para que la concentración se lleve a cabo y permitir que la competencia pueda ser mantenida efectivamente en el sector.



De acuerdo con el análisis técnico, jurídico y económico realizado, se advirtió que la adquisición produciría limitaciones a la competencia en los mercados de telefonía móvil, fija y servicios de conectividad empresarial. Por lo tanto, el CDSC decidió imponer un conjunto de condiciones para remediar los daños, que incluyen medidas de ejecución previa al cierre de la transacción (ex ante) y una serie de obligaciones posteriores (ex post) con el fin de contrarrestar dichas limitaciones.



A través de su decisión, el CDSC busca restaurar las presiones competitivas perdidas como resultado de la concentración, proteger el bienestar de los consumidores y que los niveles de rivalidad en el mercado no se vean reducidos con la salida de MOVISTAR (quien generaba presiones competitivas importantes en diversos servicios de telecomunicaciones).



Entre las condiciones previas a la concentración se encuentra que, CLARO debe renunciar de manera pura, simple e irrevocable ante la SIGET al derecho de explotación de 25 MHz de espectro radioeléctrico con cobertura nacional en la banda de 850 MHz y de 30 MHz de espectro radioeléctrico con cobertura nacional en la banda de 1900 MHz, actualmente bajo titularidad de Telefónica Móviles El Salvador, S.A. de C.V.



Para ello, deberá presentar un “Proyecto de renuncia de espectro radioeléctrico” para evaluación y aprobación del CDSC y SIGET y aceptar la obligación de no participar en el proceso de adjudicación de las bandas devueltas, debiendo remitir al CDSC certificación de esta, extendida por la SIGET. Una vez presentada la certificación, se tendrá por cumplida la condición y podrá proceder la compra de Telefónica. Si la solicitante no cumple la condición, la operación propuesta se tendrá por denegada.