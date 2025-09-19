Supérate CR gradúa con éxito a las participantes de la Edición 2025

Para iniciar este proceso participarán en una feria de emprendimientos los días 19, 20 y 21 de setiembre en la plaza principal, entrada de City Mall, Alajuela.

Por Revista Summa.

Esta mañana corporación Lady Lee realizó la graduación de 13 emprendedoras del programa Supérate, parte de las iniciativas de responsabilidad social empresarial de la compañía. Ellas fueron capacitadas en temas de liderazgo, plan de negocios, técnicas de ventas, formalización y marketing digital con los módulos del programa, que busca dar oportunidades a mujeres emprendedoras costarricenses para que aumenten su capacidad de generación de ingresos y crecimiento.

Supérate es un programa que se ejecuta actualmente en Honduras (lanzamiento en 2018) y Costa Rica (implementación en 2023). Supérate transforma vidas a través de la capacitación y el empoderamiento de mujeres emprendedoras. Las graduadas de esta edición y sus emprendimientos son:

Con ellas, la empresa espera repetir las historias de éxito en Costa Rica, donde cuenta con graduadas que han escalado sus proyectos a ferias, quioscos en funcionamiento en City Mall y ventas digitales.

De esta manera Corporación Lady Lee reafirma su compromiso social con iniciativas que impactan positivamente en las comunidades bajo un mismo propósito: impulsar el talento y la resiliencia femenina.