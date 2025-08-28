Summit IT 2025: “La tecnología nos da velocidad, pero la destreza humana nos da propósito”

El encuentro de líderes nacionales e internacionales destacó cinco grandes áreas de la transformación tecnológica.

Por Revista Summa

La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT), con la colaboración de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC), llevó a cabo el Summit de la Industria IT y sus Perspectivas Globales, evento que reunió a destacados líderes nacionales e internacionales para explorar las grandes revoluciones tecnológicas que están redefiniendo la industria, incluidos los desafíos que enfrentan las empresas para capacitar a los profesionales a un ritmo exponencial.

El encuentro destacó cinco grandes áreas de transformación tecnológica:

IA generativa y su impacto en la creación y mantenimiento del software. Ciberseguridad predictiva, enfocada en nuevos riesgos y defensas automatizadas. Ética y automatización en la inteligencia artificial, con especial énfasis en el futuro del trabajo. La urgente carrera por el talento digital y la soberanía tecnológica. Creatividad algorítmica, el metaverso, y las oportunidades para las industrias creativas y tecnológicas en Latinoamérica.

Fernando Salas, decano de la Facultad de Ingeniería Informática de ULACIT, aseguró que la jornada sirvió para compartir experiencias, anticipar tendencias y tomar decisiones.

“Esta es una oportunidad para cuestionar, conectar y generar nuevas ideas, una jornada llena de curiosidad. La tecnología se construye en espacios como estos en donde la industria y la academia se encuentran y dialogan, y ¿por qué no? llegan a conversaciones más profundas”, aseguró Salas.

Hernando Segura, miembro de la junta directiva de CAMTIC, aseguró que la velocidad del cambio tecnológico no es lineal, es exponencial y la pregunta es: ¿qué humanidad queremos preservar en tanta transformación?

“El talento que debemos desarrollar va más allá de lo técnico, está en la curiosidad (…) La tecnología nos da velocidad, pero la destreza humana nos da propósito; la máquina nos muestra lo posible, pero solo nosotros como comunidad podemos dibujar el camino”, explicó Segura.

Durante el Summit, se destacaron los siguientes hitos y aprendizajes claves:

El verdadero liderazgo no se basa únicamente en adaptarnos al cambio, sino en llevarlo a un horizonte de propósito y futuro compartido.

Hay una sensación de caos debido a los cambios disruptivos que hacen cada vez más difícil para las empresas enfrentar el umbral de supervivencia tecnológica.

Las personas son la primera línea de defensa en la protección de los datos sensibles e información crítica, por lo que hay que volver a lo básico y ser más cuidadosos en nuestras interacciones con las herramientas de IA.

La IA no va a sustituir personas, va a sustituir tareas, algunas de ellas totalmente manuales, con lo que los profesionales contarán con más tiempo para enfocarse en desarrollarse y realizar tareas estratégicas.

Andrea Lineros, docente de la escuela de Ingeniería Informática de ULACIT y project manager de Infinite Computer Solutions; y José Isaac Martínez, director de la escuela de Diseño Gráfico y Animación Digital de la institución, participaron en la actividad aportando su experiencia académica y profesional para analizar los retos de la industria IT y las oportunidades que abre la innovación digital a nivel global. Lineros formó parte del conversatorio “Talento digital y soberanía tecnológica”, en el que compartió su visión acerca de los desafíos de la transformación digital; mientras que Martínez participó en el foro “Creatividad algorítmica, metaverso y experiencias expandidas”, abordando el papel de la innovación y la creatividad en la construcción de nuevas realidades digitales.

El panel contó con la participación de otros expertos como Cristian Acuña, CCO de Imagemaker, quien aportó ideas sobre IA generativa; Paula Brenes, presidenta de la Fundación YoD y Maga Masís, experta en Ciberseguridad, quienes abordaron los desafíos de la ciberseguridad en la era digital; Heiner Romero, Cloud Data & AI Architect, quien habló sobre cómo la IA redefine productividad y abre oportunidades para el crecimiento, entre otros.

El Summit reafirma el posicionamiento de ULACIT como un referente en la exploración de tendencias y soluciones tecnológicas a nivel regional, y refleja el compromiso institucional de formar líderes con una formación académica robustecida por la visión de la industria.