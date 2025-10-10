Starbucks celebra el Mes Global del Café con experiencias inmersivas en Costa Rica

La marca conmemora su pasión por el café con clases sensoriales, jornadas educativas y actividades exclusivas durante octubre.

Por Revista Summa

Starbucks celebra este mes su tradicional Mes Global del Café, una iniciativa mundial que honra el legado, los orígenes y el impacto positivo del café en las comunidades productoras. Durante todo octubre, la marca encenderá la conversación en torno al café con una serie de activaciones, experiencias sensoriales y educativas diseñadas para acercar aún más a los clientes a su bebida más icónica.

“El Mes del Café es una oportunidad para reconectar con nuestra esencia: el café y las personas detrás de cada taza. A través de experiencias sensoriales, educativas y vivenciales queremos que nuestros clientes descubran la pasión, la calidad y el impacto positivo que genera cada café Starbucks”, expresó María José Gutiérrez, gerente de mercadeo de Starbucks Costa Rica.

Cada año, Starbucks celebra el Mes Global del Café como parte de su estrategia internacional para resaltar su liderazgo y compromiso con el café ético. Desde la donación de semillas y los centros de apoyo al productor hasta las historias de mujeres caficultoras, la marca busca compartir el viaje del café desde su origen hasta la taza.

“En Starbucks estamos obsesionados con el café, y estamos orgullosos de ello. No se trata solo del sabor distintivo en cada taza, sino de las decisiones audaces que tomamos todos los días para usar nuestro conocimiento y nuestra pasión con propósito”, resaltó Gutiérrez.

Experiencias únicas en Costa Rica

En el marco de esta celebración global, Starbucks Costa Rica ofrecerá a sus clientes diferentes espacios para aprender, degustar y vivir el café de nuevas maneras:

Coffee Conversations: actividades educativas y sensoriales a lo largo del mes que explorarán el viaje del café, sus orígenes, los métodos de preparación y las prácticas de sostenibilidad bajo el programa C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity).



actividades educativas y sensoriales a lo largo del mes que explorarán el viaje del café, sus orígenes, los métodos de preparación y las prácticas de sostenibilidad bajo el programa C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity). Coffee Master Classes – 18 y 25 de octubre: clases magistrales dirigidas por Coffee Masters para miembros Starbucks Rewards, donde los participantes podrán vivir una experiencia interactiva y sensorial en tiendas seleccionadas.

Bajo el lema global “Bold Coffee with Big Impact”, Starbucks invita a los costarricenses a celebrar la historia, el sabor y el impacto que hay detrás de cada taza.

Este mes, cada experiencia busca recordar que cuando alguien disfruta un café Starbucks, no solo está saboreando una bebida, sino también apoyando comunidades, productores y prácticas sostenibles que impulsan un futuro más justo para el café.