Starbucks abrirá en El Salvador su primera cafetería insignia en Latinoamérica

Expansión en Centroamérica también se enfocara abrir nuevas tiendas en tres países.

Por EFE

La cadena de cafeterías estadounidense Starbucks informó este jueves que abrirá en El Salvador su primera cafetería insignia en Latinoamérica y el Caribe, y que planea expandirse además a Honduras y Guatemala.

La compañía “anunció la apertura de Casa Bou en El Salvador, la primera cafetería insignia de Starbucks en Latinoamérica y el Caribe enfocada en el arte y la juventud”, indicó un comunicado de prensa difundido este jueves en Panamá.

Esta tienda insignia se ubicará en el centro histórico de San Salvador, y “celebrará el 15 aniversario de Starbucks en el mercado y funcionará como un espacio para el empoderamiento juvenil a través del arte, la educación y la conexión comunitaria”.

“Además de esta apertura, Starbucks anunció su intención de expandirse a otras nuevas ciudades de América Latina y el Caribe, entre ellas Tegucigalpa en Honduras, (…) y Las Flores y Mazatenango en Guatemala”.

De acuerdo con la empresa, actualmente Starbucks cuenta con más de 1.800 tiendas en 26 mercados de Latinoamérica y el Caribe, con la participación de más de 24.000 empleados, una inversión que refleja su “estrategia de largo plazo en la región: crecer de manera constante, invertir en talento local y ofrecer experiencias minoristas impulsadas por la comunidad en mercados nuevos y existentes”.

“América Latina y el Caribe son parte central de la historia de Starbucks: no solo como el origen de gran parte de nuestro café, sino también como una de nuestras regiones de mayor dinamismo en crecimiento minorista”, afirmó el vicepresidente senior y presidente de Starbucks Latinoamérica y el Caribe, Ricardo Arias-Nath, de acuerdo con el comunicado.

Esta expansión contrasta con el anuncio de Starbucks del pasado 25 de septiembre, cuando informó que cerrará unas 400 tiendas en Norteamérica y despedirá a unos 900 empleados como parte de un plan de reestructuración de 1.000 millones de dólares.

El director ejecutivo, Brian Niccol, señaló que Starbucks operaba 18.734 locales en Norteamérica a finales de junio y finalizará septiembre con 18.300, es decir, que cerrará más de 400 en este mercado.

Los cierres estaban previstos para esta semana, y Starbucks vaticinó que volverá a crecer y remodelará más de 1.000 locales con sillas más cómodas, más enchufes y colores más cálidos, entre otras medidas.

De acuerdo con la cadena, el 90 % del costo de reestructuración se invertirá en Norteamérica, donde busca revertir una caída de las ventas en su mercado más grande.

Como parte del plan, Starbucks anunció 900 despidos no relacionados con la venta minorista, que se suman a los 1.100 anunciados el pasado febrero, en el mayor despido de su historia, debido a una caída en ventas tras la aparición de nuevos competidores.