S&P ratifica calificación crediticia de México en “BBB” con perspectiva estable

La calificadora espera que las finanzas públicas mexicanas se estabilicen este año “a pesar del bajo crecimiento económico”, gracias a una política monetaria prudente y a un regreso a déficits fiscales moderados.

Por Revista Summa

La calificadora Standard & Poor’s (S&P) ratificó este lunes la calificación de la deuda soberana de México en moneda extranjera de largo plazo en “BBB” y en moneda local en “BBB+”, ambas con perspectiva estable.

En su más reciente decisión, S&P explicó que espera que las finanzas públicas mexicanas se estabilicen este año “a pesar del bajo crecimiento económico”, gracias a una política monetaria prudente y a un regreso a déficits fiscales moderados.

La agencia anticipa que el Gobierno de Claudia Sheinbaum manejará con pragmatismo las diferencias con Estados Unidos en temas como comercio e inmigración para preservar la estabilidad económica.

El informe advirtió, sin embargo, que un retraso en la contención del déficit fiscal o mayores apoyos extraordinarios a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) podrían derivar en una baja de la nota en los próximos dos años.

“De manera similar, los reveses en los vínculos con Estados Unidos o las consecuencias económicas negativas de políticas internas controvertidas podrían socavar la estabilidad económica y conducir a una rebaja”, añadió S&P en sus posibles escenarios a la baja.

Por el contrario, si el país logra atraer más inversión extranjera con el ‘nearshoring’ o relocalización de inversiones, fortalecer su flexibilidad presupuestaria y ampliar su base fiscal, las calificaciones podrían mejorar.

La calificadora destacó que México cuenta con instituciones estables, un banco central independiente y mercados de capital en crecimiento que fortalecen su flexibilidad monetaria.

También resaltó que cerca del 85% de la deuda soberana está emitida en moneda local a tasa fija, lo que reduce la vulnerabilidad ante cambios externos.

Según sus estimaciones, la deuda neta del Gobierno general rondará el 50% del PIB en 2025 y proyectó que la deuda neta del Gobierno general aumentará anualmente en un promedio del 3,6% del PIB para el periodo 2025-2028.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda celebró la ratificación y subrayó que México conserva el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda.

“Con esta ratificación, México mantiene su acceso en condiciones favorables a los mercados financieros. La Secretaría de Hacienda reitera su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el manejo responsable de la deuda y la consolidación de un entorno propicio para el crecimiento sostenido”, señaló en un comunicado.