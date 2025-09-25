S&P Global Ratings reconoce el liderazgo financiero del BN

La evaluación de Standard & Poor’s Global Ratings reafirma el papel clave del BN en el desarrollo económico de Costa Rica.

Por Revista Summa

El Banco Nacional (BN) recibió una calificación internacional de ‘BB-/B’ con perspectiva positiva por parte de la agencia Standard & Poor’s Global Ratings (S&P). Esta evaluación reafirma la solidez financiera del BN y su compromiso con el desarrollo sostenible del país, especialmente en sectores estratégicos como pymes, vivienda, turismo y agricultura.

Según el informe de esta agencia calificadora, el BN mantiene una posición de liderazgo en el sistema financiero costarricense, respaldado por una base de clientes amplia y diversa, una oferta robusta de productos y una estrategia alineada con su propósito institucional. Además, el respaldo estatal le otorga mayor flexibilidad ante escenarios económicos adversos.

“Esta evaluación internacional es un reflejo claro de la solidez institucional del Banco Nacional, construida sobre una gestión prudente, eficiente y comprometida con el desarrollo del país. La perspectiva positiva otorgada por S&P Global Ratings valida nuestra estrategia financiera, nuestra capacidad de adaptación ante escenarios complejos y el respaldo que brindamos a sectores clave de la economía costarricense. Esta evaluación internacional nos motiva a seguir fortaleciendo nuestra posición como entidad líder, generando valor sostenible para nuestros clientes, para el sistema financiero y para Costa Rica”, afirmó José Antonio Vázquez, director corporativo de Finanzas del BN.

La perspectiva positiva otorgada por S&P significa que, si las condiciones del país continúan mejorando, la calificación del banco podría subir en los próximos 12 a 24 meses. Estos dependerá, entre otros factores, del desempeño económico de Costa Rica y de su capacidad para acceder a financiamiento externo en condiciones favorables.

El informe también resalta la sólida base de fondeo del BN, compuesta principalmente por depósitos de clientes, así como su buena posición de liquidez. Además, reconoce el compromiso del banco con la sostenibilidad, evidenciado en iniciativas como el bono azul emitido en 2024, destinado a la protección de los océanos y los recursos hídricos.

¿Qué es una calificadora de riesgo?

Las calificadoras de riesgo son entidades especializadas que evalúan la capacidad de pago de instituciones financieras, gobiernos y empresas. Sus informes ofrecen información confiable a inversionistas y al público sobre la solidez financiera de las entidades analizadas, considerando factores como la estabilidad del país, la gestión institucional y su proyección futura.