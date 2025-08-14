Southwest Airlines anuncia nuevo vuelo a Costa Rica desde Nashville, Tennessee

La aerolínea estadounidense operará esta nueva conexión al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría a partir de marzo del 2026.

Por Revista Summa

La aerolínea estadounidense Southwest Airlines confirmó esta mañana, la apertura de una nueva conexión directa a Costa Rica procedente de la ciudad de Nashville, Tennessee. Por primera vez se operará un vuelo desde dicha ciudad a nuestro país.

Según detalló la línea aérea, la operación de este vuelo estacional con frecuencia semanal, iniciará el mes de marzo del 2026 y se mantendrá inicialmente durante cuatros sábados, con posibilidad de ampliación, dependiendo del éxito y ocupación del vuelo.

La hora confirmada de salida desde el Aeropuerto Internacional de Nashville/Berry Field hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría será a las 09:50 de la mañana y con una llegada aproximada a suelo costarricense a las 1:05 de la tarde. El vuelo regresará horas después a la ciudad de Nashville.

“Celebramos la apertura de esta nueva conexión directa entre Nashville, Tennessee, y San José, que refuerza nuestra estrategia de diversificar mercados y facilitar el acceso de más visitantes a Costa Rica. Este vuelo representa una oportunidad para acercar la oferta turística de nuestro país a una ciudad dinámica y en crecimiento, y para que más viajeros descubran la riqueza natural y cultural que nos distingue”, dijo William Rodríguez López, ministro de Turismo.

A partir de los datos más recientes del ICT, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor de turistas hacia Costa Rica. Durante el primer semestre del 2025 se registró el ingreso de 921324 viajeros estadounidenses por la vía aérea.

Más de una década confiando en Costa Rica

Southwest Airlines ha demostrado la confianza hacia Costa Rica como destino turístico. En el 2015 nos eligieron como su primer destino internacional que operó la aerolínea.

Precisamente en marzo anterior, Southwest Airlines Co. celebró el décimo aniversario de sus primeros vuelos a Costa Rica, específicamente al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y en noviembre de este año celebrará una década de su primera conexión directa al Aeropuerto Daniel Oduber Quirós (Guanacaste Aeropuerto).

“Southwest celebra 10 años de conectar nuestro corazón con los ticos y con los visitantes que buscan disfrutar todo lo que Costa Rica tiene para ofrecer”, expresó recientemente Adam Decaire, vicepresidente Senior de Planificación de Redes y Control de Operaciones de Redes de Southwest Airlines. ” El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría ha sido testigo del crecimiento de las operaciones de Southwest Airlines. En 10 años ha movilizado a casi 700 000 pasajeros, promoviendo el intercambio cultural y comercial entre ambas naciones y acercando a miles de personas a experiencias memorables en Costa Rica. En AERIS, reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando el desarrollo de la conectividad aérea, garantizando una experiencia Pura Vida”, expresó Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.