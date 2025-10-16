Sólo tres de cada diez mujeres logran ahorrar de forma constante



Las mujeres ahorran un 9% menos que los hombres, aunque en su mayoría se mantienen al frente del hogar.

Por Revista Summa

Aunque las mujeres de nuestro país hoy son más activas económicamente, pues participan en el mercado laboral, lideran empresas y sostienen una proporción creciente de los hogares; la independencia financiera sigue siendo un reto creciente para ellas.

Solo tres de cada diez mujeres logran mantener un ahorro constante, lo que refleja la vulnerabilidad económica que aún enfrentan. Datos del Banco Central de Costa Rica (2024). Además, en promedio, las mujeres ahorran un 9 % menos que los hombres, a pesar de que son ellas quienes gestionan la mayoría de los presupuestos familiares, según el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (2023).

Grupo Mutual tiene una posible explicación para este fenómeno: “las mujeres son administradoras naturales de los recursos del hogar, pero muchas veces priorizan las necesidades de su familia sobre sus propias metas”, explica Rebeca Fernández, ejecutiva de Educación Financiera del conglomerado. Mujeres que ahorran, economías que prosperan posible este impacto?: el ahorro. Seis de cada diez emprendedoras utilizan ahorros propios como capital inicial, lo que convierte al ahorro en un motor directo de empleo y desarrollo local.

¿Cómo planificar metas financieras efectivas?

De acuerdo con los especialistas, el primer paso para fortalecer el hábito del ahorro es definir metas concretas y alcanzables en distintos plazos. Fernández recomienda dividir los objetivos según su horizonte:

Corto plazo: vacaciones, pago de deudas pequeñas, inscripción a cursos.

vacaciones, pago de deudas pequeñas, inscripción a cursos. Mediano plazo: inversión inicial para vivienda, especialización profesional, capital para inicial un pequeño negocio.

inversión inicial para vivienda, especialización profesional, capital para inicial un pequeño negocio. Largo plazo: retiro o jubilación, emprendimiento o patrimonio familiar.

“En Grupo Mutual entendemos que las mujeres modernas, activas en lo profesional, educativo y familiar, requieren soluciones ágiles y accesibles. Por eso contamos con herramientas digitales como los Sobres GM, que permiten dividir el dinero en metas dentro de una misma cuenta, o la Cuenta MultiAhorro, que posibilita abrir hasta diez subcuentas con montos y fechas definidas. Estas opciones facilitan la organización y fortalecen el hábito del ahorro”, señala Fernández.

Más allá de las estadísticas, el mensaje es claro: fomentar el ahorro entre las mujeres no es solo una meta personal, sino una inversión social. En un contexto donde la independencia económica se asocia cada vez más con la seguridad, la estabilidad y la equidad de género, el ahorro femenino se perfila como una de las herramientas más poderosas para reducir las brechas existentes, promover liderazgo femenino y, como consecuencia, fortalecer el crecimiento nacional.