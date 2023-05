Software de recursos humanos: ¿Qué opciones hay en el mercado y cuál es el más adecuado para tu empresa?

Hay empresas en las cuales estos softwares no aplican y forzar su utilización en pro de modernizar algunos sistemas, no siempre es un paso hacia adelante.

Por Revista Summa

La utilización de la tecnología en el ámbito empresarial no sólo está vinculada a la mejora de las herramientas para aumentar o potenciar la cadena de producción, sino también en lo vinculado a la organización del personal: designar tareas, gestionar los tiempos, reclutar personal y tantas cuestiones

más que pueden resultar tediosas y, de la mano de estas, se hacen mucho más sencillas de organizar.

Hay mucho software de recursos humanos en el mercado y, de acuerdo al tipo de empresa u organización en la que desee aplicarse, podrás encontrar los que mejores se ajusten a lo que estás necesitando para sacar el máximo provecho de tu personal.

A continuación, vamos a hablar en detalle de las ventajas de contar con un software de recursos humanos en tu organización y algunos de los más utilizados en todo el mundo empresarial para que puedas evaluar aquellos que consideres apropiados para administrar a tu equipo.

¿Por qué contar con estas herramientas?

El software de recursos humanos ofrece múltiples ventajas que, muchas veces, pasan desapercibidas en el funcionamiento general. Sin embargo, una buena implementación que garantice un funcionamiento ordenado y eficiente de todo el personal laboral es fundamental para que todo en la empresa marche sobre ruedas.

Entre las ventajas que estas herramientas digitales aportan al mundo empresarial y, principalmente, al área de recursos humanos, podemos mencionar:

Aumento de la productividad

La posibilidad de automatizar tareas que históricamente se hicieron de manera manual le permitirá al personal centrar su atención en otras cuestiones más importantes para la organización. Esto se verá reflejado en un aumento de la productividad, ya que las tareas quedarán resueltas mientras el personal se avoca a otras más relevantes.

Precisión

Contar con estos programas, te garantizarán la posibilidad de chequear datos de manera confiable y con mayor inmediatez. Así, podrás tener un control sobre todo el personal y realizar evaluaciones sobre el funcionamiento general del mismo.

Reducción de errores

Errar es un humano, se dice a menudo. Una de las principales ventajas de estas herramientas digitales es la notable reducción del margen de error. Aunque es cierto que estas operan de la mano del personal, las posibilidades de que ocurran errores se reducen drásticamente.

Empleados más satisfechos

Las tareas manuales y repetitivas suelen ser tediosas y desmotivadoras para muchos empleados. Por el contrario, la utilización de software digitales puede ser motivo para que el personal se sienta más motivado y, como tal, que tenga un mejor desempeño laboral.

Potencia el talento

Vinculado con el primer punto, al no tener que abocarse a tareas administrativas que suelen ser

tediosas, el personal tiene más tiempo y capacidad para abocarse a aquello que realmente le compete,

pudiendo mejorar, incluso, su rendimiento personal.

Menos papeles

Aunque el proceso de digitalización de todo el archivo de una empresa puede resultar un dolor de

cabeza, cierto es que una vez completado será mucho más sencilla la organización de todo el material y

su búsqueda. Atrás quedarán las bibliotecas repletas de carpetas y archivos para dar paso a toda la información a pocos clicks de distancias.

¿Cuáles son los softwares más reconocidos?

Cada vez es posible encontrar más programas digitales que, combinando distintas herramientas, pueden ofrecernos diversas soluciones para nuestra empresa u organización. A continuación, vamos a repasar algunos.

Crehana

Con miles de cursos online vinculados al mundo laboral, Crehana es un software que brinda múltiples

soluciones para la gestión y organización de los empleados y sus capacidades. Además de ofrecer los cursos, Crehana brinda la posibilidad de realizar un seguimiento sobre estos y el nivel de desarrollo de cada empleado, pudiendo ajustar en aquellos sectores donde vienen relegados o potenciando aquellos donde se pueda lograr una mejoría. Así, gracias a Crehana es posible monitorear el progreso de un equipo y organizar capacitaciones, pudiendo alinear los objetivos del personal con los objetivos organizacionales.

Meta4

Una buena herramienta de software para la gestión del personal es Meta4 ya que dispone de opciones bien marcadas y eficientes para gestionar nóminas, controlar los periodos de tiempo del personal, tener una mayor administración y, a su vez, realizar tareas contables como declaraciones de impuestos.

Bizneo HR

Si tenés un continuo recambio de personal o estás pensando en sumar nuevos empleados para tu empresa, Bizneo HR puede ser una herramienta fundamental para la captación de talentos que se ajusten a los objetivos de tu organización. Una de las principales ventajas de este software es que opera de manera online, permitiéndote realizar búsquedas en los 14 países en los que opera. Además, Bizneo HR permite realizar métricas de control de equipos y de cada personal en particular para chequear en qué lugares se puede sacar mayor provecho, hay una merma de productividad, es necesario capacitar, entre otras cuestiones.

Suite a3innuva

Este software es uno de los que más herramientas contemplan para la gestión de los recursos humanos

de una organización gracias a que permite gestionar nóminas, ofrece cuadros de mando, contratación y

evaluación de personal, entre otras cuestiones.

Personio

Esta herramienta fue diseñada, principalmente, para potenciar la competitividad y productividad del personal de una manera fácil y económica.

Entre las funciones que tiene, está la de crear ofertas y actualizar vacantes de puestos de empleo, realizar expedientes para monitorear a los nuevos trabajadores, abonar las nóminas, entre otras tareas.

¿Por qué contratar un software para mi empresa?

Está claro que no siempre es necesario volcarse a las herramientas digitales. Hay empresas en las cuales estos softwares no aplican y forzar su utilización en pro de modernizar algunos sistemas, no siempre es un paso hacia adelante.

Sin embargo, en empresas con mucho caudal de personal, con una gran cantidad de operaciones realizándose en paralelo, es provechoso contar con estas herramientas digitales para potenciar la productividad de los distintos equipos de trabajo, mantenerlos con la guardia alta y lograr una mayor eficiencia en todos los procesos productivos, pudiendo detectar con mayor facilidad las falencias y realizar los ajustes necesarios para que todo fluya mejor.