Sociedad de Seguros de Vida: 105 años de liderazgo con un modelo único en la región

Por Revista Summa

Hoy más que nunca, la confianza y la sostenibilidad se consolidan como factores clave para el éxito de toda organización. En ese contexto, la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional celebra 105 años de trayectoria, consolidándose como un caso ejemplar en Centroamérica y el Caribe.

Su modelo mutualista, único en el país y en la región, ha demostrado que la combinación de solidez financiera, visión a largo plazo y compromiso social puede trascender generaciones.

Fundada en 1920, la organización administra la póliza mutual de vida que protege a más de 189 mil trabajadores del sector educativo en Costa Rica. Cada persona asociada contribuye al fondo común con una prima mensual de ¢19.970, lo que garantiza una cobertura de ¢28 millones que serán entregados a los beneficiarios previamente designados una vez que la persona asociada fallezca.

Solo en 2024, la institución desembolsó más de ¢35 mil millones en pólizas y más de ¢4.700 millones en ayudas solidarias, lo que refleja la magnitud de su impacto económico y social.

La Sociedad de Seguros de Vida se ha convertido en un referente de innovación, crecimiento sostenido y responsabilidad institucional. Su gestión está respaldada por certificaciones como INTE/ISO 9001:2015, INTE G-35:2012, a la fecha, continúa haciendo esfuerzos para levantar su inventario de Gases de Efecto Invernadero y reducir sus emisiones, conforme a la norma INTE B5:2021 y cuenta también con la certificación Carbono Neutral Plus, evidenciando su compromiso con la calidad, la eficiencia y la reducción de su huella ambiental.

De la mano con esto, iniciativas como el programa “Yo Pienso Verde”, que ha beneficiado a más de 90 mil personas, junto con proyectos de educación financiera y programas de apoyo comunitario, refuerzan su papel como agente de cambio positivo.

El éxito de la Sociedad de Seguros de Vida radica en su capacidad de adaptarse a contextos cambiantes sin perder la esencia del modelo mutual. Su visión es clara: mantenerse como referente de estabilidad y confianza, al mismo tiempo que evoluciona con las transformaciones tecnológicas y sociales.

“Además de apoyar a nuestros asociados y a sus beneficiarios, estamos construyendo un legado colectivo: una herencia de solidez, impacto social y visión sostenible para los próximos 100 años”, señaló Georgina Díaz, gerente general de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.

La institución ha realizado esfuerzos para impulsar las buenas prácticas. De hecho, recientemente se convirtió en anfitriona de la 30.ª Conferencia ICMIF Américas 2025, un evento internacional en Costa Rica que reunió a importantes miembros de la Federación Internacional de Cooperativas y Mutuales de Seguros (ICMIF) para intercambiar conocimientos y mejores prácticas sobre cómo ofrecer seguros a los consumidores, en un mundo en constante evolución.

En su aniversario 105, la organización reafirma su liderazgo y demuestra que el éxito empresarial también puede medirse en términos de solidaridad, sostenibilidad y confianza.