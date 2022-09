Silicon Valley: ¿Qué necesita para trabajar en la meca de la innovación?

Tiempo de lectura: 3 Minutos

Además del conocimiento y las habilidades blandas, el inglés es fundamental para optar por trabajos fuera de Costa Rica.

Por Revista Summa

La competitividad para obtener un trabajo en Estados Unidos es alta y para obtenerlo en Silicon Valley es aún mayor. Requiere destacar demostrando una serie de habilidades, actitudes y aptitudes personales, donde se valoran los conocimientos en un determinado ámbito y, sobre todo, la capacidad para emprender.

Carlos Francisco Montenegro Murillo es un joven de 31 años que desde hace dos años trabaja para compañías de Silicon Valley, aunque reside en Curridabat. Aclara que, antes de eso, ya llevaba varios años trabajando para diferentes empresas en diferentes ciudades de Estados Unidos, siempre bajo la modalidad del teletrabajo.

Montenegro comenta que para él fue muy importante participar en el intercambio que hizo la Universidad Fidélitas con la Universidad al Norte de Arizona, donde pudo llevar varios cursos de Ciencias de la Computación durante un semestre y esa experiencia hizo que quisiera seguir involucrado con Estados Unidos.

Por lo tanto, estando en Arizona aplicó para una posición en Intel y rápidamente fue contratado para laborar en Intel Costa Rica, donde se incorporó apenas finalizó su intercambio. Posteriormente laboró para otras empresas estadounidenses como Ernest & Young, Smile Direct Club y varias startups en Silicon Valley.

¿Cómo logró ser contratado en Silicon Valley?

“Me contactaron por medio de la red social LinkedIn. Les llamó la atención mi trayectoria profesional y me invitaron a un proceso de entrevistas bastante extenso, donde dichosamente logré obtener una oferta laboral”, aseguró el joven, quien es graduado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Fidélitas.

¿Qué posición tiene actualmente y cómo se llama la empresa?

“En este momento soy director de Ingeniería de Software en Stem Disintermedia de Silicon Valley, compañía que está en la industria Fintech para el negocio de la música. Ayudamos a músicos a distribuir su contenido en las diferentes plataformas digitales, además de automatizar el proceso de pago de regalías a los involucrados en dicho contenido” detalló Carlos Francisco.

¿Tuvo algún tropiezo en su camino a la internacionalización?

“Muchos. Antes de conseguir mi primera oferta laboral, fallé en decenas de procesos de entrevistas pero llegué a entender que necesitaba prepararme muchísimo más, ya que el nivel de las pruebas técnicas era bastante más difícil de lo que estaba acostumbrado en las experiencias anteriores”.

¿Cuál es su principal consejo para los jóvenes que actualmente están estudiando?

“Qué siempre sueñen en grande y aprendan todo lo que puedan. La universidad te da muy buenas bases pero en esta carrera de ingeniería de sistemas hay que estar siempre actualizándose, entonces busquen también otras fuentes para aprender nuevas herramientas”.

¿Considera que hay oportunidades para que más ticos opten por posiciones en USA?

Sí, actualmente hay muchas oportunidades para trabajar remoto desde Costa Rica para compañías en USA.

De hecho, yo estoy actualmente contratando ingenieros para uno de mis equipos y me encantaría tener más ticos trabajando con nosotros”.

¿Qué habilidades y competencias son necesarias para internacionalizarse?

“No son tan diferentes a las que se necesitan para trabajar en Costa Rica, pero podría decir que definitivamente el inglés es fundamental. También pienso que el aprendizaje continuo es muy importante.”

¿Dónde se ve en los próximos 5 años?

“En los próximos 5 a 10 años me veo liderando mi propia compañía de tecnología. También me veo muy de cerca del mundo académico, me gustaría poder en algún momento enseñar en una universidad”.

Y es que Carlos Francisco Montenegro nos anunció que en los próximos meses tendrá nuevas noticias que están vinculadas a la maravillosa acción de emprender.

Tome nota

De acuerdo con un estudio de la empresa HiringSolved, aplicada entre 10.000 trabajadores, a nivel de conocimientos, los más buscados son el manejo de Python, Java, Cloud Computing, Linux y JavaScript.

Sin embargo, en Silicon Valley hay aspectos a la hora de elegir personal que toman relevancia para los reclutadores. Uno de ellos es la pasión por la tecnología y el otro el deseo de emprender, pues ellos priorizan la actitud en relación con la aptitud.