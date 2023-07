Sikwa, el reconocido restaurante costarricense celebrará su 5to aniversario con visita de chefs premiados

Clientes degustarán la cocina de dos restaurantes colombianos incluidos en la lista de los mejores de Latinoamérica.

Por Revista Summa

El restaurante costarricense Sikwa, reconocido entre The Latin America’s 50 Best Restaurants en 2022, celebrará cinco años en el mercado gastronómico con la visita en su cocina de chefs premiados de dos restaurantes colombianos que integran la lista de los mejores restorán de Latinoamérica.

Se trata de Jaime Rodríguez, del restaurante Celele; y Carmen Ángel, Mateo Ríos, Rob Pevitts y Sebastián Marín, del restaurante X.O.

Celele ha sido galardonado por años con varios reconocimientos por la famosa lista The Latin America’s 50 Best Restaurants, y actualmente ocupa el puesto No.19 de esta. El chef Jaime Rodríguez es reconocido como uno de los mejores cocineros de Colombia, con más de 16 años de trayectoria y nominado como uno de los mejores 100 Chef de la lista The Best Chef 2023.

Por su parte X.O., se define como un colectivo conceptual de exploración culinaria del territorio colombiano, una síntesis de artesanos locales, pescadores artesanales y agricultores agro-diversos que dan vida a la creación de nuevas preparaciones y sabores colombianos. X.O., no solo refleja la dinámica de sus tres chefs y creadores, sino también la gran riqueza de un territorio megadiverso, único y fascinante, como ellos lo llaman. Por todo esto los incluyeron en el listado de Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 ocupando el puesto No.59 del top 100.

5 años de gastronomía ancestral

Para celebrar su quinto aniversario, la noche del 28 de julio, Sikwa tendrá un menú especial creado por los chefs invitados, en conjunto con el costarricense, Pablo Bonilla, Chef de Sikwa.

Actualmente Bonilla es copropietario y chef ejecutivo del restaurante, y en estos cinco años ha logrado utilizar los insumos locales del país y del área centroamericana para una cocina sustentable y social. Ha sido consultor en proyectos hoteleros internacionales, charlista en proyectos con la FAO, gobiernos locales, Basque Culinary Center y chef invitado por restaurantes en América y Europa.

Su restaurante, Sikwa, es más que un restorán, ya que se ha convertido en el epicentro de la comida ancestral de Costa Rica. Desde hace 10 años se dedica a investigar y documentar la gastronomía de los pueblos originarios costarricenses y como resultado de muchos años de trabajo de campo en las comunidades indígenas, recorridas por el cocinero costarricense, quien se encargó de colocar a Sikwa en el mapa gastronómico mundial.

En 2018 New Worlder colocó a Sikwa como uno de los mejores nuevos restaurantes de América. En el 2020 fue incluido en la colección hecha por 50 Best To The World llamada “El Espíritu de América Latina”, por su trayectoria en restaurantes con fines sociales.

En 2022 llega a los 50 Best de Latinoamérica en el puesto 86, siendo el primer restaurante costarricense en ser incluido en esta prestigiosa lista.