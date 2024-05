Shift506 expande las fronteras de la inclusión

5 años en el mercado.

Por Revista Summa

A través de sus asesorías y programas de desarrollo y sensibilización ha demostrado que la Diversidad, Equidad e Inclusión generan múltiples beneficios financieros, reputacionales, operativos y de clima laboral en em- presas de diferentes tamaños y en los individuos que las conforman.

También que la clave para aplicar estrategias exitosas en la materia es trabajar desde la capacidad real de cada compañía y los aportes que cada uno de sus integrantes pueden dar. Shift506 brinda un valor agregado a sus clientes al darles un apoyo personalizado, según sus características, necesidades y recursos, aparte de su vasta experiencia en el tema. Eso le ha permitido marcar una diferencia sustancial con respecto a su competencia y expandir sus fronteras para dar servicios en países como México, Bolivia, Canadá, Inglaterra y hasta Dubai, entre otros.

Dos mujeres, Fabiola Bolaños y Cecilia Alvarez, son las socias fundadoras, quienes juntas suman más de 30 años de experiencia en el desarrollo de estrategias, planes e iniciativas organizacionales. Con su trabajo han demostrado que solo se requiere de organización, liderazgo y voluntad para desarrollar y empezar a implementar una cultura de DEI.

De hecho, Shift506 nace a partir de la identificación de una necesidad en el mercado costarricense donde empresas deseaban implementar estrategias del tema, pero no tenían el know how. Ellas habían recibido amplia capacitación en el tema mientras trabajaban para P&G, una organización referente en DEI, y se decidieron a compartir su conocimiento para suplir esa necesidad.

Una misión trascendente

Shift506 ha roto mitos que existen en las organizaciones y sus procesos de asesoría han ido especializándose cada vez más, conforme evoluciona el campo. Ha mostrado, por ejemplo, que el campo de la DEI abarca al menos 26 dimensiones y que no se limita solo a tópicos relacionados con la orientación sexual o de género. También que el desarrollar y aplicar estrategias de este tipo no es costoso ni difícil y que toda empresa puede hacerlo, sin importar su tamaño o sector, partiendo de un diagnóstico y un plan de acción que se ajuste a sus necesidades y recursos. Hoy, atienden clientes de diversos sectores: farmacéutico, banca y finanzas, tecnología, manufactura de equipo médico, ONG, cooperativas, Share Services, marketing, educación y tecnología.

CASO DE ÉXITO

Prose on Pixels, Costa Rica

«La reputación de Shift506 para ofrecer soluciones innovadoras y personalizadas fue determinante en nuestra decisión. Su atención proactiva y compromiso con la inclusión nos ayudaron a crear la estrategia correcta para nuestros objetivos.», Daniela Flores Solís, talent acquisition specialist y lead de All-In DEI Program.

