SHIFT Porter Novelli alcanza un nuevo hito con 8 nominaciones en los Sabre Awards Latin America 2024

Por Revista Summa

SHIFT Porter Novelli, reconocida como una de las agencias de comunicación integradas más influyentes en Latinoamérica, se enorgullece de anunciar que ha sido nominada en ocho categorías en dos de los festivales más prestigiosos de la industria de la comunicación: los Sabre Awards Latin America 2024 y los Global PR Platinum Awards de PR News.

Estas nominaciones no solo resaltan el compromiso de la agencia con la excelencia y la innovación, sino que también reflejan el impacto significativo que nuestras campañas han tenido en la industria. En los Sabre Awards Latin America 2024, SHIFT Porter Novelli ha sido destacada en las siguientes categorías:

The SABRE Award for Superior Achievement in Reputation Management

Best Idea (Central America)

Best Idea (South America)

Best Idea (Costa Rica)

Asimismo, en los Global PR Platinum Awards de PR News, hemos alcanzado shortlist en: Campaign of the Year > Non-Profit Activism/Advocacy Campaign Legislative and Regulatory Relations Media Relations Campaign: Nonprofit

Entre los proyectos más destacados que han impulsado estas nominaciones se encuentra «Welcome to the Group», una campaña galardonada en los Cannes Lions con un Bronce en Glass Lions y un León de Plata en PR, en colaboración con PHD y TBWA Riot Costa Rica. Además, sobresale una reciente campaña de relaciones públicas desarrollada para posicionar a Costa Rica como destino turístico en Colombia, realizada en conjunto con el ICT.

«Estas nominaciones no solo reflejan el esfuerzo y dedicación de nuestro equipo, sino también nuestra capacidad para liderar con innovación y estrategia en la industria. Los Sabre Awards y los Global PR Platinum Awards son validaciones de nuestro enfoque disruptivo en la gestión de reputación y comunicación estratégica. Estos reconocimientos refuerzan la posición de SHIFT Porter Novelli como un referente en la industria y subrayan la importancia de nuestro trabajo en el éxito de nuestros clientes”, comenta, Rodrigo Castro, CEO de SHIFT Porter Novelli y Garnier PR Digital Group Latam.

Los Sabre Awards Latin America y los Global PR Platinum Awards son referentes mundiales que celebran la excelencia en relaciones públicas y comunicación estratégica. Estos festivales no solo premian la creatividad, sino que también subrayan la relevancia de estrategias bien ejecutadas en la construcción y fortalecimiento de la reputación de marcas a nivel global.

«La consistencia y la calidad en el trabajo que presentamos a estos certámenes reflejan nuestro compromiso con la excelencia. Ser finalistas y ganadores en estos festivales es una prueba de que nuestra apuesta por la creatividad e innovación en relaciones públicas está dando frutos. Haber acumulado más de 40 premios en los últimos cinco años demuestra que estamos marcando una diferencia significativa en la industria, siempre con un enfoque innovador y estratégico en el PR”, menciona Oscar Solano, vicepresidente de creatividad y estrategia integrada de SHIFT Porter Novelli Latam.

Diferenciación de SHIFT Porter Novelli

SHIFT Porter Novelli se destaca por su enfoque holístico a través de Centroamérica, Caribe, Ecuador y Colombia, integrando relaciones públicas, marketing digital y comunicaciones estratégicas para ofrecer soluciones efectivas y personalizadas. Con una presencia sólida en todos los países y un equipo de profesionales expertos, la agencia se dedica a innovar constantemente, combinando creatividad, estrategia y ejecución impecable. Esta filosofía no solo nos ha permitido destacar en certámenes internacionales, sino también establecer relaciones duraderas y de confianza con nuestros clientes, asegurando su éxito a largo plazo.