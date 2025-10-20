Semana Académica 2025 buscará impulsar habilidades analíticas entre estudiantes y profesionales

Se realizarán 16 conferencias gratuitas en español y portugués, simultáneamente. En cada una, podrán participar hasta 500 personas.

Por Revista Summa

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, para el 2030 el 75% de los colaboradores necesitarán contar con habilidades específicas certificadas. Es por esto, que SAS, líder mundial en datos e IA, realizará la tercera edición de la Semana académica 2025 | SAS.

Este es un evento regional para Latinoamérica que brindará las últimas actualizaciones en la oferta educativa gratuita de SAS alineado directamente a la demanda laboral de sus clientes y la relevancia de las microcredenciales.

La Semana Académica 2025, se llevará a cabo del 27 al 30 de octubre de forma virtual, mediante la plataforma Zoom. En total, contará con 16 conferencias gratuitas en español y portugués, simultáneamente.

“SAS busca llevar a las universidades la última tecnología y dar a los estudiantes la mayor cantidad de herramientas que les faciliten integrarse al mercado laboral, por lo que este año nos enfocaremos en presentar las últimas novedades de SAS y los Knowledge Bagdes, insignias que permiten validar las habilidades específicas de los estudiantes”, destacó Nelly Marina, Senior Global Academic Program Manager para SAS Latinoamérica.

Añadió que SAS ha desarrollado dos microcredenciales. La primera es SAS SQL Essentials Knowledge donde se validan conocimientos en el uso de SQL con SAS para consultar, resumir, combinar y gestionar datos, así como acceder a bases externas mediante SAS/ACCESS. Y, la segunda insignia es la llamada AI Foundations Knowledge. Esta valida conocimientos fundamentales sobre IA responsable, innovación ética, sesgos, IA generativa y el uso de herramientas SAS para maximizar valor empresarial y mitigar riesgos.

Para obtener estas microcredenciales solo es necesario acceder a los portales para la comunidad universitaria SAS Educator Portal y SAS Skill Builder for Students | SAS enfocados en profesores y estudiantes respectivamente y presentar los exámenes gratuitos de validación correspondiente.

“El enfoque de la SAS Semana Académica es empoderar a la comunidad universitaria para responder a las necesidades de la industria que, de acuerdo con un reporte de Educause Horizon (2024) para 2027, más del 60% de las instituciones de educación superior en países desarrollados ofrecerán microcredenciales integradas en sus currículos. SAS va un paso adelante y busca que la curva de aprendizaje de los estudiantes se acorte al mostrar a los empleadores sus habilidades validadas”, mencionó Marina.

También, se presentarán ejemplos de aplicación sumamente llamativos para los universitarios, entre ellos: SAS aplicado a la analítica deportiva, la creación de prompts bajo diversas estructuras para alcanzar el objetivo deseado y tomar decisiones inteligentes en el sector gobiernos a partir del análisis de datos.

La Semana Académica de SAS busca empoderar a los estudiantes, profesores y personal administrativo de Latinoamérica mediante una oferta de ponencias balanceada entre formas para desarrollar habilidades técnicas y maneras de colocarse como los mejores candidatos en la búsqueda laboral.

Las conferencias que se presentarán durante la Semana Académica de SAS son:

27 de octubre:

10:00 am CST Bienvenida: Desarrolla habilidades para el trabajo de tus sueños.

11:00 am CST SAS, un aliado en la analítica deportiva.

28 de octubre:

10:00 am CST El reto de la inteligencia artificial: manipularla. Conviértete en un experto en prompts.

11:00 am CST SAS: últimas tendencias en inteligencia artificial para la transformación empresarial.

29 octubre:

10:00 am CST Ciencia de Datos y su Visualización para el Negocio.

11:00 am CST Gobernar Datos en la Era Digital: IA + Analítica para tomar Decisiones Inteligentes.

30 de octubre:

10:00 am CST Más allá del CV: cómo superar algoritmos y destacar en el mercado laboral.

11:00 am CST Certificaciones e insignias SAS: un aliado para tu salario.

Cada conferencia tiene un límite de 500 participantes; una vez alcanzado ese número de inscripciones, el formulario de asistencia se cerrará. Además, las presentaciones tendrán una duración de entre 45 y 60 minutos.

Las personas interesadas en participar de la SAS Semana Académica 2025, pueden obtener más información en el sitio web: Semana académica 2025 | SAS. En este mismo enlace podrá llenar el formulario de inscripción para las conferencias.